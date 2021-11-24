Банк «Открытие» стал лауреатом премии Frank Mortgage Award 2021

Банк «Открытие» получил премию аналитической копании Frank RG в области ипотечного кредитования в номинации «Лучшие условия ипотеки на вторичном рынке».
Награды вручались в семи номинациях по итогам исследования ипотечных программ российских банков. «Ставки банка „Открытие“ по программам для покупки готового жилья являются одними из самых низких на рынке, а условия программ — наиболее привлекательными», — отмечают авторы исследования.
Заполнить заявку на ипотечный кредит можно онлайн прямо на сайте банка «Открытие». Предварительное решение по заявке принимается в течение нескольких минут. В офис достаточно прийти один раз для подписания документов по кредиту.
Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утверждённый Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, СБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «ПФ Открытие», А «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «ГС Банк», А «Таможенная карта». Надёжность банка подтверждена рейтингами российских агентств КРА («А (RU)»), Эксперт А («ruAA») и КР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.