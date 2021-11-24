Банк «Открытие» стал лауреатом премии Frank Mortgage Award 2021

Банк «Открытие» получил премию аналитической копании Frank RG в области ипотечного кредитования в номинации «Лучшие условия ипотеки на вторичном рынке».

Награды вручались в семи номинациях по итогам исследования ипотечных программ российских банков. «Ставки банка „Открытие“ по программам для покупки готового жилья являются одними из самых низких на рынке, а условия программ — наиболее привлекательными», — отмечают авторы исследования.

«Мы рады такой высокой профессиональной оценке нашего предложения для ипотечных заёмщиков на вторичном рынке жилья. Банк „Открытие“ стремится предоставлять своим клиентам не только наиболее выгодные ценовые условия, но и самые современные сервисы. Мы продолжаем совершенствоваться, чтобы сделать ипотеку ещё более доступной и удобной разным категориям заёмщиков и соответствовать запросам наших клиентов», — говорит Нина Крючкова, вице-президент банка «Открытие».

Заполнить заявку на ипотечный кредит можно онлайн прямо на сайте банка «Открытие». Предварительное решение по заявке принимается в течение нескольких минут. В офис достаточно прийти один раз для подписания документов по кредиту.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утверждённый Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, СБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «ПФ Открытие», А «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «ГС Банк», А «Таможенная карта». Надёжность банка подтверждена рейтингами российских агентств КРА («А (RU)»), Эксперт А («ruAA») и КР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.