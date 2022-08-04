Банк «Открытие» стал IT-компанией

Банк «Открытие» получил аккредитацию Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ как IT-компания. Это позволит его сотрудникам с техническим образованием получить отсрочку от армии и другие государственные льготы.
Проекты банка «Открытие» ежегодно получают самые высокие оценки в премии сообщества IT-директоров России Global CIO. Эксперты конкурса подчёркивают масштабы проектов, их сложность, а также значимость для всей IT-отрасли.
Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).