Банк «Открытие»: россияне поделились экономическими прогнозами на ближайшие полгода

Россияне ожидают в ближайшие шесть месяцев повышения стоимости автомобилей, сохранения нынешнего диапазона курса рубля, стабилизации цен на жилье и прогнозируемой инфляции. Таковы результаты опроса* по экономическим прогнозам, проведенного банком «Открытие».

По мнению двух третьих россиян (66%) традиционный для новогодних праздников рост цен на автомобили в ближайшие полгода обязательно состоится. Каждый четвертый респондент полагает, что автомобили подорожают на 5-10%, еще 21% респондентов ждут роста на 15-20%. Каждый пятый участник опроса допускает подорожание машин более чем на 20%. Лишь 13% прогнозируют падение цен на авто. 11% полагают, что эти цены не изменятся. 10% затруднились ответить на этот вопрос.

По мнению большинства участников опроса, цены на недвижимость в ближайшие шесть месяцев будут находится в границах этого года. Значимая часть респондентов считает, что цены на жилье прекратят коррекцию и вновь начнут расти: 27% опрошенных ждут повышения цен на 5-10%, еще 24% — роста 10-20%. При этом 26% респондентов ожидают дальнейшей коррекции цен на недвижимость вниз до значений начала года, а 13% считают, что цены уже нащупали равновесие и не изменятся. 11% затруднились ответить на этот вопрос.

Подавляющее большинство россиян считает, что курс рубля к доллару в ближайшие полгода будет стабильным и не превысит докризисного уровня. 16% полагают, что российская национальная валюта укрепится и будет стоить ниже 55 рублей за доллар. Еще 25% ожидают сохранения курса примерно в нынешнем диапазоне 55-60 рублей за доллар. При этом, по мнению 28% опрошенных, рубль снизится от сегодняшней отметки до 60-70 рублей за доллар. Только 16% предсказывают существенное снижение курса — до 70-80 рублей за доллар. 15% затруднились дать прогноз по курсу рубля.

36% россиян ожидают, что годовая инфляция останется на нынешних значениях в диапазоне 10-15% годовых или замедлится до уровня 5-10% и ниже. По мнению 24% опрошенных инфляция в ближайшие полгода инфляция в России может незначительно повыситься относительно нынешних значений и только 16% ожидают заметного роста цен. 24% затруднились дать прогноз по инфляции.

* Опрос проведен банком «Открытие» 5-10 октября методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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