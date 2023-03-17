Банк «Открытие»: продажи новых автомобилей в кредит в Центральной России выросли на треть

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») по итогам января выдал на 28% больше кредитов на покупку новых автомобилей в регионах Центральной России, чем годом ранее. Основные продажи в первый месяц 2023 года пришлись на отечественные модели (56% всех продаваемых машин).

Несмотря на традиционное январское затишье в праздники, тренд восстановления рынка автокредитования продолжился и в первом месяце 2023 года. Согласно статистике «Открытие Авто», в январе в банк поступило 16,5 тысяч заявок на автокредиты (рост на 11% относительно января 2022 года).

По сравнению с январем 2022 года изменилась и структура выдач: в первый месяц текущего года 59% от всего объема и 55% от количества выданных кредитов пришлись на покупку подержанного автомобиля, тогда как в прошлом году превалировали автокредиты на новые машины — 57% по количеству сделок и 69% в объеме выдач. Такое изменение спроса не могло не сказаться на динамике среднего чека автокредита: если по итогам января 2022 года средняя сумма кредита на покупку подержанного авто не превышала 1 млн рублей, то по итогам января 2023 года составила 1,6 млн рублей, тогда как на покупку нового автомобиля клиенты тратили 1,8 млн рублей год назад и 1,3 млн рублей в январе этого года.

Положительная динамика на рынке автокредитования в январе связана прежде всего с возобновлением государственной программы льготного автокредитования, появлением новых брендов на рынке и ростом выпуска и продаж отечественных авто. Рынок автокредитования при этом стал единственным показавшим рост по сравнению с декабрем прошлого года среди прочих сегментов кредитования.

В Топ-5 автомобильных брендов, которые выбирали жители регионов Центральной России в январе текущего года вошли из новых автомобилей – LADA, HAVAL, KIA, HYUNDAI и RENAULT, пятерка предпочтений авто с пробегом — KIA, HYUNDAI, BMW, MERCEDES-BENZ и LADA

По официальной оценке, Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в первый месяц года в регионе было реализовано более 10 тыс. легковых и LCV-машин (10691). Между тем машин, завозимых по параллельному импорту, а также тех брендов, которые не подают информацию в АЕБ в ежемесячном режиме, насчитывается уже более двух десяток марок. С учетом дилерских оценок по продажам данных марок объемы общих продаж в регионах Центральной России составили 15 182 автомобиля. В январе чаще всего жители регионов приобретали модели Lada (более 4 тыс. авто, 28% рынка) и китайские Chery (2340, 15% доли) и Haval (2132, 14%). Китайские бренды в целом показали наиболее заметный рост продаж на фоне падающих объемов других брендов. Так общая доля продаж китайских марок выросла почти в пять раз с 11 % по итогам января 2022 года до 52% по итогам первого месяца текущего года. На долю отечественных автомобилей пришлось 27%, для сравнения – в 2022 году доля таких машин составляла 17%. всех продаж.

Сегодня автолюбители в банке «Открытие» могут получить финансирование практически под любые нужды всего по двум документам: оформить классический автокредит на новую и подержанную машину, кредит на покупку авто у дилеров и по специальным программам от автопроизводителей, а также в рамках льготного автокредитования с государственной поддержкой и по программе рефинансирования. В зависимости от потребностей заемщик самостоятельно принимает решение о возможности подтверждения дохода, внесения первоначального взноса, оформления страховки или машины в залог.