Банк «Открытие» предоставит предпринимателям отсрочку по кредитам

Банк «Открытие» запустил программу поддержки малого и среднего бизнеса. Предприниматели могут обратиться в банк с заявлением о реструктуризации кредита, кредитной линии или овердрафта.

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На поддержку банка могут рассчитывать клиенты с активными кредитами, кредитными линиями и овердрафтами. Предпринимателям, испытывающим финансовые трудности на фоне санкций, банк предлагает отсрочку в погашении основного долга и уплате начисленных процентов на срок до 6 месяцев с капитализацией процентов в основной долг. При этом срок кредита может быть продлен на период предоставленной отсрочки.

Банк не взимает дополнительных комиссий за изменение условий кредитного договора.

Банк «Открытие» предоставляет кредитные каникулы в рамках 106-ФЗ, подписанного Президентом РФ 8 марта. Для этого клиентам банка необходимо состоять в едином реестре субъектов МСП, а кредитный договор должен быть заключен в период до 01.03.2022. Таким образом предпринимателям может быть предоставлена отсрочка по погашению основного долга и процентов на срок до 6 месяцев. Обратиться в с заявлением можно до 30.09.2022.

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Получить консультацию по предлагаемым условиям можно в офисе банка у персонального менеджера или через службу поддержки по телефонам 8 (800) 444-44-55, +7 (495) 244-44-55.