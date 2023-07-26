Банк «Открытие»: половина россиян в последние два года стали реже использовать наличные

51% россиян стали использовать наличные деньги в последние два года реже, чем раньше, а 10% хотели бы полностью отказаться от наличных в ближайшие два года. При этом треть россиян по-прежнему активно использует наличные при оплате товаров и услуг, а вообще не пользуются лишь 7%. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в группу ВТБ).

Отвечая на открытый вопрос о предпочтительных способах оплаты товаров и услуг (можно было давать более одного варианта ответа), 80% назвали банковские карты, 31% наличные (на Северном Кавказе 64%, в Северо-Западном федеральном округе 18%), 28% перевод по Системе быстрых платежей или карте, 16% бесконтактные платежи, в том числе по QR-коду.

Постоянно, каждый день платят наличными 11% опрошенных (на Северном Кавказе 31%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также на Северо-Западе по 4%). Еще 23% платят наличными часто, несколько раз в неделю. Редко, время от времени, делают это 36% респондентов. 23% используют наличные, только если нельзя заплатить другим способом. Вообще не пользуются наличными деньгами 7%.

Безналичные расчеты становятся все более популярными. 51% респондентов в последние два года стали использовать наличные реже, чем раньше. Лишь 7% стали использовать их чаще. 24% использовали их часто раньше, используют и сейчас. 16% практически не пользовались наличными раньше, редко используют и сейчас.

Более половины россиян (51%) не намерены менять использование наличных в ближайшие два года. 25% хотели бы использовать их реже, чем сейчас. Еще 10% хотят полностью отказаться от наличных в ближайшие два года (на Северном Кавказе 4%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 19%). При этом 6% хотели бы платить наличными чаще, чем сейчас (в Сибири 10%, на Северном Кавказе 2%, на Урале 3%).

*Опрос проведен 10-17 июля 2023 года среди 1000 респондентов во всех регионах России в городах с населением свыше 100 тысяч человек в возрасте 18-65 лет по репрезентативной выборке.