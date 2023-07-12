Банк «Открытие»: половина россиян тратит на сладости не более 1000 рублей в месяц

63% россиян считают, что сладости вредны для здоровья. Тем не менее, 49% постоянно употребляют в пищу сладкое и только 2% совсем не едят сладостей. Шоколад уверенно лидирует в рейтинге «сладких» предпочтений наших соотечественников, а главные сладкоежки живут на Северо-Западе России. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» к Всемирному дню шоколада 11 июля.

Почти две трети опрошенных (63%) полагают, что сладости вредят здоровью (18% определенно да, 45% скорее да). Наиболее радикально в этом отношении настроены жители Урала (71%), реже всего такой ответ давали на Дальнем Востоке (52%), а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (56%). При этом 34% не считают сладкое угрозой здоровью (в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 41%, на Урале 24%). Только 3% затруднились ответить на этот вопрос.

Опасения относительно здоровья не останавливают россиян от употребления конфет, шоколада, мармелада, пастилы, тортов, выпечки и фруктов с высоким содержанием сахара. 14% едят сладкое несколько раз в день (в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 25%, в Центральном федеральном округе 10%). Еще 35% употребляют продукты с высоким содержанием сахара каждый день. Раз в несколько дней позволяют себе сладости 31%, раз в неделю — 11%, крайне редко, не чаще чем раз в месяц — 7%. Вообще не едят сладости только 2% опрошенных (в Центральном федеральном округе 6%, а на Урале таких не нашлось).

В рейтинге самых любимых сладостей россиян (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) за явным преимуществом победил шоколад (58%). На втором месте оказались конфеты (32%), на третьем — торты (31%). Сладкую выпечку любят 29% опрошенных, мармелад — 17%, фрукты с высоким содержанием сахара — 16%, пастилу — 12%.

Отвечая на открытый вопрос о причинах употребления в пищу сладостей (можно было давать более одного варианта ответа), 81% сказали, что это дает им ощущение счастья и удовольствия, 15% таким способом заедают стресс. 6% сочли такой причиной пользу для здоровья, еще 10% назвали другие причины.

При всей своей любви к сладкому большинство россиян достаточно скромно оценили свои расходы на эти цели. Почти половина (49%) тратят на сладкое не более 1000 рублей в месяц, еще 39% — от 1000 до 3000 рублей. 9% расходуют на покупку сладостей от 3000 до 5000 тысяч рублей и только 3% — больше 5000 рублей в месяц (в Москве и Московской области 8%).

*Опрос проведен 26-29 июня 2023 года среди 1000 респондентов во всех регионах России в городах с населением свыше 100 тысяч человек в возрасте 18-65 лет по репрезентативной выборке.