Банк «Открытие» начал прием заявок на кредитные каникулы

Банк «Открытие» начал принимать обращения на предоставление кредитных каникул для розничных клиентов в рамках 106-ФЗ. Согласно новому федеральному закону (46-ФЗ от 08 марта 2022 года) заявки можно подавать до 30 сентября, этот период может быть продлен решением правительства.

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На отсрочки по всем видам кредитов могут претендовать заемщики, чей доход за месяц снизился на 30% и более. Кредитные каникулы позволят отложить ежемесячный платеж на срок от 1 до 6 месяцев в случае, если заемщик может документально подтвердить снижение среднемесячного дохода.

Начальная сумма кредита, по которому можно получить отсрочку, не должна превышать 250 тыс. рублей для потребительских кредитов и 100 тыс. рублей для кредитных карт. По ипотеке максимальный размер кредита для Москвы установлен на уровне 4,5 млн рублей, для Московской области, Санкт-Петербурга, регионов Дальневосточного федерального округа — 3 млн рублей, для всех остальных регионов — 2 млн рублей.

Заемщики, ситуация которых не подходит под условия государственных кредитных каникул, могут обратиться в банк за ипотечными каникулами, позволяющими получить отсрочку на полгода один раз в течение срока кредита. Те, кто столкнулся с трудностями при обслуживании кредита наличными — воспользоваться программами банка «Отложенный платеж» или «Перенос даты платежа».

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Таким образом, новые кредитные каникулы дополняют программы поддержки заемщиков, действующие в банке.

Для получения кредитных каникул заемщикам необходимо обращаться в контакт-центр «Открытия» по номеру 8 800 444 44 00, приходить в отделение банка не нужно.