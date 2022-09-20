Банк «Открытие» начал перевод роботов на российскую платформу PIX Robotics

В ближайших планах «Открытия» конвертировать более 300 роботов и перевести созданную отказо- и катастрофоустойчивую архитектуру на российские технологические решения.

В штаб-квартире банка «Открытие» на Большой Ордынке состоялась новая встреча лидеров цифровой трансформации бизнеса на тему импортозамещения RPA-систем. Опытом проектов миграции на отечественные платформы поделились ГМК «Норильский никель», ООО «ЦТР «Некст» (ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»), ПАО «Ростелеком», эксперты банка «Открытие», представители интегратора iFellow и вендоров Primo RPA, PIX Robotics, Sherpa RPA. В дискуссии также приняли участие представители ПАО «Трубная металлургическая компания», Группы НЛМК, Газпромбанка, интеграторов GlowByte, DM Solutions и др.

Эксперты банка «Открытие» объявили о завершении пилотных проектов с ведущими вендорами отечественных платформ RPA (Primo, Sherpa, PIX, Robin) и старте миграции иностранных RPA-систем на одно из выбранных целевых решений — PIX Robotics.

«В июле мы начали обучение сотрудников Центров роботизации и Центра компетенций и к 1 октября должны перейти на использование российского RPA решения. На текущий момент 2/3 роботов, самые важные из них, уже в стадии перевода и будут перенесены на целевую отечественную систему до конца года», — сообщила старший вице-президент, заместитель руководителя операционного блока банка «Открытие» Оксана Апейкина.

По словам руководителя службы технологий операционных процессов банка «Открытие» Александра Мусихина, около 70% кода роботов автоматически конвертируется на российское решение за счет конвертора от PIX Robotics.

«Параллельно переходу на новые платформы решаются вопросы увеличения серверных мощностей, идет обновление методологии и рефакторинг кастомных библиотек, внедряются компоненты отказоустойчивой архитектуры», — уточнил он.

В ходе мероприятия эксперты банка «Открытие» и PIX Robotics анонсировали разработку нового совместного продукта PIX ENTERPRISE TRANSFORMATION (PIX ET), позволяющего эффективно управлять процессами, ресурсами и цифровой трансформацией в компаниях.

PIX ET совместно с фокус-группой банка «Открытие» объединит инструменты анализа, оптимизации и трансформации. Он будет включать модули роботизации процессов, анализа и управления ими, развития и вовлечения сотрудников, а также единый портал, позволяющий объединить компоненты модулей. Все модули нового продукта специалисты вендора и банка планируют реализовать к концу 2023 года.

Участники мероприятия отметили в положительном ключе появление новых продуктов и развитие технологии RPA на российском рынке, как сигнал, что российский рынок не стагнирует, а напротив принял вызов и развивается.