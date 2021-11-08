Банк «Открытие» на порядок ускорит работу клиентских сервисов с помощью платформы Tarantool

Банк «Открытие» и VK создали высокопроизводительную платформу для быстрого обмена данными между корневыми системами и цифровыми банковскими продуктами. Решение на базе Tarantool Data Grid позволит банку «Открытие» ускорить отображение информации в сервисах в три раза, а на пиковых нагрузках — в десять раз.

Банк «Открытие» и VK реализовали первую часть большого совместного ИТ-проекта. На базе Tarantool Data Grid за два месяца в банке «Открытие» была создана платформа доступа к данным клиентских сервисов. Она позволила ускорить взаимодействие транзакционных систем банка с единым фронтальным решением, которое отвечает за отображение данных в пользовательских сервисах. На текущий момент система оперирует данными держателей карт по более чем 57 миллионам счетов и используется во всех физических отделениях банка. В следующем году планируется использовать платформу для ускорения сервисов по остальным направлениям клиентского бизнеса банка. Завершить проект планируется в третьем квартале 2022 года.

Решение позволит сократить нагрузку на корневые системы и повысить пропускную способность. Платформа выдерживает нагрузку, в 20 раз превышающую стандартный объем запросов в течение целого рабочего дня. Система гарантирует защиту от утери данных, имеет встроенные средства для обработки данных и расширения функциональности, а также интеграции с другими системами, — рассказал заместитель департамента поддержки развития бизнеса банка «Открытие» Сергей Корсун.

«Технологии in-memory вычислений де-факто становятся стандартом для развития цифровых банковских сервисов. Банк «Открытие» имеет развитый портфель цифровых продуктов и огромную пользовательскую аудиторию. Мы уверены, что с помощью платформы in-memory вычислений Tarantool банк сможет обеспечить лучший сервис для своих клиентов», – отметил управляющий директор VK цифровые технологии Павел Гонтарев.