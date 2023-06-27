Банк «Открытие»: главные материальные ценности россиян – собственное жилье и наличные рубли

Любовь и свобода для россиян важнее денег. Главными материальными ценностями для наших соотечественников являются собственный дом и наличные денежные средства в рублях. Таковы результаты опроса* о моральных, материальных и культурных ценностях россиян, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь».

Отвечая на открытый вопрос о главной для себя ценности в жизни, 31% опрошенных выбрали любовь, 27% свободу, 13% деньги. 9% считают своей главной жизненной ценностью семью, 8% знания, 4% здоровье, 3% карьеру. Дети, слава и религия набрали в этом рейтинге ценностей по 1%. Любовь главной ценностью чаще других называли сибиряки (38%), свободу — жители Сибири и Северного Кавказа (по 31%), деньги — жители Москвы и Московской области, а также уральцы (по 16%).

Главной ценностью россиян в целом 22% назвали любовь к Родине, 18% физическую и моральную стойкость, 14% — убежденность, что надо жить по совести, 13% — тягу к справедливости, 12% — убежденность, что сила заключается в правде, 11% — смекалку.

Главной духовной ценностью россиян (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), 50% назвали прозу великих русских писателей, 49% российские научные достижения ХIX-XX веков, 44% — классическую музыку, 37% — живопись всемирно известных художников, 34% — классический балет, 33% — русскую поэзию ХХ века, 25% — иконопись.

Отвечая на открытый вопрос, какие материальные ценности являются для вас самыми значимыми (можно было давать более одного варианта ответа), 64% выбрали собственный дом, по 53% — наличные рубли и квартиру в многоквартирном доме, 41% — автомобиль. Ценные бумаги, ежегодно приносящие доход, назвали 34%, золото — 23%, наличные деньги в иностранной валюте – 19%, дорогую одежду – 8%.

71% опрошенных готовы завещать свое имущество детям (в Центральном федеральном округе 76%, в Северо-Западном 61%). 13% хотят оставить имущество мужу или жене, 5% внукам, 3% — благотворительным фондам. 7% выбрали вариант ответа «другое».

*Опрос проведен 12-19 июня по репрезентативной выборке среди 1000 респондентов по всей России в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.