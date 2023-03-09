Банк «Открытие»: большинство россиян считают, что женщины должны быть финансово независимы от мужчин

Женщины считают своей главной социальной ролью материнство, а мужчины ставят на первое место роль женщины как жены и хранительницы семейного очага. При этом 83% женщин и 58% мужчин высказались за финансовую независимость представительниц прекрасного пола. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) к Международному женскому дню 8 марта.

Отвечая на открытый вопрос (можно давать больше одного варианта ответа) о главной социальной роли женщины, 51% россиянок назвали материнство, 32% — роль жены и хранительницы семейного очага, 8% — профессионалки своего дела и лишь 5% — музы, источника красоты. Мужчины на первое место ставят роль женщины как жены и хранительницы семейного очага (48%), затем идут материнство (40%), роль музы, источника красоты и вдохновения (7%) и профессиональная карьера (4%).

Главным качеством в женщине (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа) 73% женщин и 88% мужчин назвали верность и порядочность. 48% женщин и 54% мужчин считаю важнейшим женским качеством доброту. Красоту и женственность в женщине выделяют 51% мужчин и 48% представительниц прекрасного пола. 38% женщин и 21% мужчин назвали главным женским качеством целеустремленность.

46% опрошенных россиянок считают себя идеальной женщиной (37% скорее да, 9% определенно да). Выше всего себя оценивают жительниц Центрального (там сочли себя идеальными женщинами 57% респонденток) и Южного федерального округа (52%), тогда как в Северо-Западном федеральном округе только 33%. При этом 26% не считают себя идеальными женщинами (22% скорее нет, 4% определенно нет). А 28% затруднились ответить на этот вопрос.

83% женщин (48% скорее да, 35% определенно да) считают, что женщина должна быть финансово независима от мужчины. Такой же точки зрения придерживаются 58% мужчин (47% скорее да, 11% определенно да). Лишь 15% мужчин и 8% женщин против такой финансовой независимости. При этом только 9% женщин и более четверти мужчин (27%) затруднились ответить на этот вопрос.

Отвечая на открытый вопрос о подарках (можно давать больше одного варианта ответа), 61% мужчин сообщили, что хотят подарить любимой женщине на 8 марта цветы, 38%- свою любовь и заботу, 29% — украшение, 25%- косметику и парфюмерию, 16% — подарочный сертификат, 14% — деньги. При этом 4% мужчин не будут дарить ничего и не считают 8 марта праздником.

В свою очередь, женщины ждут на 8 марта в подарок прежде всего любовь и внимание (51%), а уже потом цветы (38%), деньги (28%, вдвое больше, чем доля желающих подарить их мужчин), украшение (25%), подарочный сертификат (20%), косметику и парфюмерию (18%). Только 1% не нужно никаких подарков. Еще 3% женщин не хотят никаких подарков, поскольку не считают 8 марта праздником.

*Опрос проведен банком «Открытие» 28 февраля — 2 марта по репрезентативной выборке среди 1020 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.