Банк «Открытие»: 72% россиян никогда не были в Китае и хотели бы туда съездить

74% за введение взаимного безвизового режима между Россией и Китаем. 78% хотели бы посетить Китай. Таковы результаты опроса* к Дню образования КНР 1 октября, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах Жизнь».

72% россиян никогда не были в Китае и хотели бы туда съездить. Еще 19% не были и не хотят. 6% бывали в КНР и хотели бы поехать еще, 3% посещали Китай и не хотят туда возвращаться.

74% выступают за взаимный безвизовый режим с Китаем (скорее да 40%, определенно да 34%). 13% против «безвиза» с КНР (скорее нет 8% определенно нет 5%). Еще 13% затруднились ответить на этот вопрос.

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» 14–21 сентября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1600 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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