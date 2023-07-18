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Банк «Открытие»: 64% россиян выступают за продление параллельного импорта

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Большинство россиян отмечают повышение цен на продовольственные и непродовольственные товары за последний год при сохранении относительно неизменным или даже улучшении их качества и ассортимента. Почти две трети поддерживают решение правительства продлить действие параллельного импорта. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

40% опрошенных полагают, что ассортимент продовольственных товаров в их регионе за последний год не изменился. По мнению 34%, он улучшился (20% считают, что значительно, 14% незначительно). На Дальнем Востоке улучшения заметили 48%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 21%. Об ухудшении ассортимента продовольственных товаров заявили 26% (18% о незначительном, 8% о значительном). Чаще всего такой ответ давали жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (35%), реже других — в Южном федеральном округе и на Дальнем Востоке (по 18%).

Изменения цен на продовольствие за последний год не заметили лишь 14%. По мнению 11%, цены снизились (5% — значительно, 6% — незначительно). При этом 75% заявили о повышении цен на продовольственные товары в их регионе за последний год (35% — о незначительном, 40% — о значительном). На Северном Кавказе и в Центральном федеральном округе этот показатель оказался самым высоким и составил 79%, в Южном федеральном округе самым низким — 68%.

Качество продовольствия за последний год не изменилось по мнению 47%. Изменения к лучшему отмечают 19% (10% незначительные, 9% значительные). На Дальнем Востоке так считают 30%, а в Центральном федеральном округе лишь 11%. По оценкам 34% респондентов качество продуктов за год ухудшилось (22% считают, что незначительно, 12% — значительно.  На Дальнем Востоке так ответили лишь 16%, тогда как в Центральном федеральном округе 40%, а на Урале 39%.

38% не заметили изменений в ассортименте непродовольственных товаров за последний год. По мнению 27% он улучшился (16% значительно, 11% незначительно). 34% полагают, что ассортимент непродовольственных товаров в их регионе за год ухудшился (22% незначительно, 12% значительно).

Только 18% не заметили изменения цен на непродовольственные товары за год. По мнению 13% цены снизились (6% значительно, 7% незначительно). 69% заявили, что цены повысились (33% незначительно, 36% значительно). В Центральном федеральном округе о повышении цен заявили 76%, в Москве и Московской области 64%.

Изменений в качестве непродовольственных товаров за год не обнаружили 49% опрошенных. По мнению 17% качество улучшилось (8% значительно, 9% незначительно). 32% заявили об ухудшении качества непродовольственных товаров (20% незначительно, 12% значительно).

68% респондентов заметили исчезновение с рынка в своих регионах привычных иностранных товаров и брендов (в Северо-Западном федеральном округе 78%, на Дальнем Востоке 62%). Почти треть опрошенных (32%) не заметили этого.

56% положительно относятся к параллельному импорту товаров ушедших с российского рынка компаний (21% определенно положительно, 35% скорее положительно). Самый высокий показатель — в Северо-Западном федеральном округе (61%), самый низкий на Дальнем Востоке (44%). Негативно настроены к параллельному импорту лишь 19% (скорее отрицательно 15%, определенно отрицательно 4%). На Дальнем Востоке так считают 26%, в Приволжском федеральном округе 15%. Каждый четвертый респондент (25%) затруднился ответить на этот вопрос.

64% поддерживают решение правительства продлить параллельный импорт как минимум на год (26% определенно да, 38% скорее да). Против лишь 13% (9% скорее нет, 4% определенно нет). 23% затруднились с ответом.

*Опрос проведен 1-10 июля 2023 года среди 1000 респондентов во всех регионах России в городах с населением свыше 100 тысяч человек в возрасте 18-65 лет по репрезентативной выборке.

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