Банк «Открытие»: 60% россиян хотят отменить ЕГЭ

10% россиян брали кредит на высшее образование для себя или детей. 88% считают, что в годы учебы студенты должны подрабатывать. 82% за то, чтобы государство оказывало адресную финансовую помощь абитуриентам из малоимущих семей ради принципа равенства возможностей на получение высшего образования. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» накануне Дня российского студенчества 25 января.

Половина россиян (50%) не тратят деньги на высшее образование своих детей или свое собственное. 32% тратят на эти цели менее 100 тысяч рублей за учебный год, 17% — 100-500 тысяч рублей, 1% — свыше 500 тысяч рублей.

46% заявили, что у них достаточно денег, чтобы оплатить учебу в вузе для себя или своих детей. На Северном Кавказе такой ответ дали 60% опрошенных, тогда как в Северо-Западном федеральном округе лишь 38%. При этом 45% сталкивались только с бесплатной бюджетной формой высшего образования. Опыт образовательных кредитов имеют 10% респондентов.

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Только 12% опрошенных считают, что студенты не должны подрабатывать, потому что это отвлекает их от учебы. По мнению 36%, такая подработка нужна студентам, чтобы обеспечивать свои финансовые потребности. 30% полагают, что работа в годы учебы в вузе научит зарабатывать деньги. Еще 22% ответили, что подработки позволят студентам приобрести дополнительные профессиональные навыки.

Более половины респондентов (51%) считают, что современному студенту в России для нормальной жизни достаточно иметь доход от 15 до 30 тысяч в месяц. По мнению 18%, он может составлять до 15 тысяч. При этом 22% назвали достаточным доход от 30 до 45 тысяч рублей, 6% — от 45 до 70 тысяч, и еще 3% — свыше 70 тысяч рублей.

82% высказались за адресную государственную финансовую поддержку абитуриентов из малоимущих семей. При этом 8% полагают, что такая поддержка не нужна, поскольку высшее образование добровольное дело каждого. 10% затруднились дать ответ на этот вопрос.

Хотя Единый государственный экзамен является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой поступления в вузы в России почти 13 лет, отношение большинства наших сограждан к нему остается негативным. Только 7% назвали себя однозначными сторонниками ЕГЭ, полагая, что он помогает объективно оценить знания. Еще 7% заявили о безразличном отношении. 25% относятся к ЕГЭ нормально, потому что «к нему уже все привыкли». Однако, по мнению 60% респондентов, ЕГЭ надо отменять. Больше всего его противников на Северном Кавказе (75%), меньше всего в Москве и Московской области (55%).

*Опрос проведен банком «Открытие» 13-19 января 2022 года по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.