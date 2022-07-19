Банк «Открытие»: 48% россиян уверены, что не потеряют работу

56% россиян отмечают рост рисков потери работы на российском рынке труда. При этом более 60% уверены, что смогут быстро найти новую работу в ближайшие полгода. 46% не будут регистрироваться на бирже труда, если станут безработными. Таковы результаты опроса* личных прогнозов россиян, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах».

18% россиян полагают, что начавшиеся в стране структурные изменения из-за ухода ряда крупных иностранных компаний открывают новые возможности и перспективы для трудоустройства. Чаще всего такой ответ давали жители Северного Кавказа (29%), а на Дальнем Востоке, Урале и в Центральном федеральном округе по 14%.

По мнению 25% опрошенных на российском рынке труда за последние полгода в целом ничего не изменилось. 56% считают, что сейчас повысились риски потери работы. Причем в Москве и Московской области, а также в Центральном федеральном округе об этом сказали по 63% респондентов.

44% лично для себя видят риск потерять работу: выше всего этот показатель в Московском регионе (53%), ниже других регионов – на Северном Кавказе (29%) и в Сибири (33%). 8% заявили, что уже теряли работу в последние месяцы. Однако половина россиян (48%) уверены, что не потеряют работу в ближайшие полгода. Чаще всего так отвечали сибиряки (60%), намного реже других — жители Москвы и Московской области (35%).

61% опрошенных уверены, что в случае необходимости быстро найдут новую работу в ближайшие полгода: из них 14% полностью уверены, 47% — скорее уверены. Наибольшие оптимисты в этом вопросе живут в Приволжском федеральном округе (66%), наименьшие — на Дальнем Востоке и Северном Кавказе — по 50%.

28% сомневаются в возможности быстро найти новую работу. Из них 22% считают, что скорее не найдут её, а 6% — что точно не найдут. Только 11% полностью уверены, что искать новую работу им не придется.

53% респондентов готовы зарегистрироваться на бирже труда в случае потери работы: 33% скорее будут делать это, 20% точно будут. 46% не намерены регистрироваться на бирже труда, если станут безработными: 28% скорее не будут, 18% точно не будут. Уже зарегистрирован на бирже труда лишь 1% опрошенных, что хорошо объясняет постоянные расхождения между официальной статистикой безработицы и восприятием её масштабов населением.

47% замечают рост безработицы в своем населенном пункте и среди своих знакомых: «скорее да» ответили 34%, «определенно да» — 13%. В Московском регионе рост безработицы отметили 57% опрошенных, тогда как в Сибири только 40%. При этом 52% пока не заметили рост безработицы в своем населенном пункте и среди своих знакомых: 41% — скорее нет, 11% — определенно нет.

44% полагают, что безработица в России в ближайшие полгода будет расти. 32% считают, что она останется примерно на нынешнем уровне. Снижения уровня безработицы в ближайшие месяцы ожидают 15%, еще 9% затруднились ответить на этот вопрос.

* Опрос проводился банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 7-15 июля 2022 года методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России в городах с численностью населения от 100 тысяч человек

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