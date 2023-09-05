Банда подростков терроризирует пенсионерку в Калининграде

Жительница Калининграда пожаловалась «Клопсу», что ее терроризирует банда подростков.
Пенсионерка проживает на улице Лилии Иванихиной рядом со школой №56. По ее словам, дети регулярно приходят к ней под окна, кидают в них мелкие предметы и могут даже ударить пожилую женщину.
Однажды злоумышленники бросили в ее дом камень, который попал в тазик с водой и перевернул его. Пенсионерка вышла на улицу, чтобы поднять упавшую в палисадник тряпку, а заодно снять обидчиков на телефон.
По словам калининградки, во главе банды стоит один из подростков. Он может прийти один, а может собрать друзей в возрасте от 12 до 17 лет. Сын пенсионерки не связывается с бандой, поскольку подростков слишком много, и он не сможет с ними справиться.
В полиции сообщили, что по факту происшествия проводится проверка.