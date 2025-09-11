Четверг, 11 сентября, 2025
Рязань
Новости России

Баку совершил ошибку с Россией и теперь расплачивается — «Царьград»

Алексей Самохин
Изображение от fabrikasimf на Freepik

Политолог Евгений Михайлов отметил, что если Азербайджан продолжит «держать в заложниках» российских граждан, то у Москвы есть рычаги, которые могут заставить азербайджанское руководство изменить позицию и риторику. 

«Пока этого не происходит. Поэтому Россия выдерживает паузу в жёстких заявлениях», — пояснил он в комментарии Царьграду.

На саммите ШОС президент Азербайджана Ильхам Алиев получил недвусмысленный сигнал. Его рукопожатие с Владимиром Путиным длилось всего две секунды, без привычных дружеских жестов. Российский лидер сразу переключился на приветствие других участников, а Алиев лишь опустил руки. По мнению главы Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, это «сигнал азербайджанским лоббистам в России: любые неформальные, тем более дружеские контакты с элитами Азербайджана сегодня токсичны».

Позиция Москвы

На пресс-конференции по итогам визита в Китай президент Путин, отвечая на вопрос «РИА Новости» о состоянии отношений с Азербайджаном, подчеркнул: между странами всегда возникают вопросы, связанные с ситуацией и политической конъюнктурой. 

«Есть проблемы. Но мы сегодня с президентом Алиевым поздоровались — я поздоровался с ним и с его супругой, парой слов перекинулись. Я считаю, что фундаментальные отношения и взаимный интерес всё же расставят всё по своим местам», — сказал он.

Далее Путин перешёл к вопросу о ситуации на Украине, заявив, что российские бойцы и командиры «в подавляющем большинстве» стоят за выполнение целей СВО, а всё остальное имеет второстепенное значение.

Евгений Михайлов напомнил, что Азербайджан уже получал сигналы о необходимости пересмотра позиции в отношениях с Россией. Однако значимого результата пока нет. По его словам, на фоне успехов России в СВО Баку «дали задание обострить отношения с Москвой», так как капиталы азербайджанской элиты находятся на Западе, прежде всего в британских банках.

Михайлов отметил, что Россия пока воздерживается от жёстких шагов, но располагает серьёзными экономическими и политическими рычагами. 

«Мы заинтересованы в сотрудничестве. Но если Баку не будет заинтересован, мы можем сменить партнёров на Южном Кавказе, например, переключив поставки энергоресурсов на глобальный Юг. В этом случае Азербайджан нам будет уже не так важен», — резюмировал эксперт.

«Холодный душ» для Алиева

По мнению профессора Игоря Скурлатова, Баку делает ставку на союз с Турцией, Европой, США и Китаем. Однако на заседании ШОС Азербайджану было отказано в намерении присоединиться к организации — это стало серьёзным ударом по Алиеву.

«В ШОС принимают независимые государства, а не чьи-то “миньоны”. Отсюда и сухое рукопожатие Путина без переговоров», — пояснил Скурлатов. 

По его мнению, для улучшения отношений Баку должен отпустить российских граждан и предпринять ряд дружественных шагов.

Он также предложил меры давления: арест бизнесмена Года Нисанова при его появлении в России, ужесточение контроля над азербайджанской диаспорой, введение визового режима. 

«На Востоке считаются с силой, а не с гуманизмом», — заключил эксперт.

