Воскресенье, 1 июня, 2025
20.4 C
Рязань
Общество

Байкеры открыли новый мотосезон в Пронском Спасо-Преображенском мужском монастыре

Анастасия Мериакри
Общество

Байкеры открыли новый мотосезон в Пронском Спасо-Преображенском мужском монастыре

Анастасия Мериакри

В Пронске 31 мая байкеры двух мотобратств «Архистратига Михаила» и «Ночные волки» посетили Спасо-Преображенский мужской монастырь. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Байкеров встретил настоятель монастыря игумен Лука. Вместе они посетили лагерь «Прометей», где проходит первая детская смена.

«Мы шестой год приезжаем в Пронскую обитель. Здесь особая аура, а настоятель не только встречает нас как дорогих гостей, но и благословляет в путь-дорогу», — поделились участники мотобратства, супруги Татьяна и Игорь Борисовы из Подмосковья.

Игумен Лука рассказал, что ежегодно в монастырь приезжают байкеры из Мордовии, Москвы, Подмосковья, с Урала, чтобы встретиться и начать новый летний сезон.

«В мотобратствах есть батюшки русской православной церкви, есть работники банков, представители силовых ведомств. Здесь же они все просто братья. И мы рады тому, что наша Пронская обитель дает старт новому мотосезону. Сегодня они встретились с детьми, а вечером их ждет пикник на нашей поляне», — поделился отец Лука.

Байкеры открыли новый мотосезон в Пронском Спасо-Преображенском мужском монастыре В мотобратствах есть батюшки русской православной церкви, есть работники банков, представители силовых ведомств.
Байкеры открыли новый мотосезон в Пронском Спасо-Преображенском мужском монастыре В мотобратствах есть батюшки русской православной церкви, есть работники банков, представители силовых ведомств.
Байкеры открыли новый мотосезон в Пронском Спасо-Преображенском мужском монастыре В мотобратствах есть батюшки русской православной церкви, есть работники банков, представители силовых ведомств.
Байкеры открыли новый мотосезон в Пронском Спасо-Преображенском мужском монастыре В мотобратствах есть батюшки русской православной церкви, есть работники банков, представители силовых ведомств.
Байкеры открыли новый мотосезон в Пронском Спасо-Преображенском мужском монастыре В мотобратствах есть батюшки русской православной церкви, есть работники банков, представители силовых ведомств.
Байкеры открыли новый мотосезон в Пронском Спасо-Преображенском мужском монастыре В мотобратствах есть батюшки русской православной церкви, есть работники банков, представители силовых ведомств.
Байкеры открыли новый мотосезон в Пронском Спасо-Преображенском мужском монастыре В мотобратствах есть батюшки русской православной церкви, есть работники банков, представители силовых ведомств.
Байкеры открыли новый мотосезон в Пронском Спасо-Преображенском мужском монастыре В мотобратствах есть батюшки русской православной церкви, есть работники банков, представители силовых ведомств.
Байкеры открыли новый мотосезон в Пронском Спасо-Преображенском мужском монастыре В мотобратствах есть батюшки русской православной церкви, есть работники банков, представители силовых ведомств.
Байкеры открыли новый мотосезон в Пронском Спасо-Преображенском мужском монастыре В мотобратствах есть батюшки русской православной церкви, есть работники банков, представители силовых ведомств.

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Новости России

Российские туристы на Мальдивах забили тревогу из-за нового вируса чикунгунья

Туристы из России жалуются на распространение на Мальдивах нового...
Новости России

Мать умирала под плач своих детей на борту самолета в Сочи

Во время авиарейса Екатеринбург - Сочи умерла 42-летняя многодетная...
Новости России

Baza узнала детали смерти изнасилованной артистки ансамбля МВД

Артистка ансамбля «Песни и танца — Горница» МВД, которая...
Новости России

Коц задал неудобный вопрос после крушения поездов в Брянской и Курской областях

Крушение поездов в Брянской и Курской областях обнажило пробел...
Новости России

Армия России начала использовать боевые лазеры в зоне СВО

Боевые лазеры используются для уничтожения вражеских беспилотников. Этот процесс показан на видео. 

Последние новости

Происшествия

Мужчина устроил концерт на козырьке дома в центре Рязани

Мужчину задержали сотрудники полиции.
Спорт

Сборная Рязанского района по футболу одержала победу в первом туре чемпионата области

В первом туре рязанские футболисты встречалась с командой Клепиковского района «Локомотив».
Погода

Какая погода ждёт рязанцев в начале лета, пойдут ли грибы

Начало лета в средней полосе европейской части России, включая Рязанскую область, обещает быть спокойным и комфортным.
Происшествия

Мужчина сломал бедро после падения с высоты в Рязани

Мужчина упал с третьего этажа. Пострадавшего доставили в Рязанскую ОКБ.
Интересное

Финансовый гороскоп на июнь: какие знаки зодиака ждут перемены

Профессиональный астролог Лариса Богучарская рассказала, какие знаки зодиака в июне испытают самые заметные жизненные перемены.
Новости Касимова

В Касимовском округе ведется борьба с опасным борщевиком Сосновского

Жидкость, которая содержится в тканях растения, вызывает сильные и долго не заживающие ожоги на коже.
Новости России

Выпускница из Петербурга удивила россиян откровенным нарядом на последний звонок

Выпускница одной из школ Калининского района Санкт-Петербурга удивила россиян слишком...
Новости России

На Украине признали причастность Зеленского к крушению поездов в России

Руководство Украины причастно к крушению поездов в Брянской и...