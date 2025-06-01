Байкеры открыли новый мотосезон в Пронском Спасо-Преображенском мужском монастыре

«В мотобратствах есть батюшки русской православной церкви, есть работники банков, представители силовых ведомств. Здесь же они все просто братья. И мы рады тому, что наша Пронская обитель дает старт новому мотосезону. Сегодня они встретились с детьми, а вечером их ждет пикник на нашей поляне», — поделился отец Лука.