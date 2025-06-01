Байкеры открыли новый мотосезон в Пронском Спасо-Преображенском мужском монастыре

В Пронске 31 мая байкеры двух мотобратств «Архистратига Михаила» и «Ночные волки» посетили Спасо-Преображенский мужской монастырь. Об этом сообщает издательство «Пресса».
Байкеров встретил настоятель монастыря игумен Лука. Вместе они посетили лагерь «Прометей», где проходит первая детская смена.
Игумен Лука рассказал, что ежегодно в монастырь приезжают байкеры из Мордовии, Москвы, Подмосковья, с Урала, чтобы встретиться и начать новый летний сезон.
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