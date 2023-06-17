Суббота, 17 июня, 2023
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«Байкальская отшельница» Мореходова рассказала о будущем России

7info

82-летняя «байкальская отшельница» Любовь Мореходова в программе «Прямой эфир» телеканала «Россия 1» рассказала о будущем России. Запись передачи доступна на платформе «Смотрим».

По мнению предсказательницы, наша страна выстоит и будет стоять ещё много веков. Выступающие против России будут на коленях просить принять их в нашу землю.

Мореходова уверена: преодолев трудности, народы России будут жить в счастье.

Отшельница живёт одна на берегу Байкала на границе Иркутской области и Бурятии. Пожилая женщина славится даром предсказания.

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