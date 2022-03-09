Байден не смог провести переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии и шейхом ОАЭ

Белому дому не удалось организовать переговоры президента США Джо Байдена с наследным принцем Саудовской Аравии и шейхом ОАЭ, сообщает РИА Новости со ссылкой на WSJ.
По данным СМИ, Байден хотел обсудить наращивание темпов добычи нефти, но представители двух стран собираются придерживаться плана, одобренного ОПЕК.
Ранее США заявило об отказе от российских энергоносителей. Цены на бензин в стране достигли исторического максимума.
Уже 9 марта стало известно, что запрет США на импорт энергоносителей из России не распространяется на уран.