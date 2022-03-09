Байден не смог провести переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии и шейхом ОАЭ

Белому дому не удалось организовать переговоры президента США Джо Байдена с наследным принцем Саудовской Аравии и шейхом ОАЭ, сообщает РИА Новости со ссылкой на WSJ.

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По данным СМИ, Байден хотел обсудить наращивание темпов добычи нефти, но представители двух стран собираются придерживаться плана, одобренного ОПЕК.

Ранее США заявило об отказе от российских энергоносителей. Цены на бензин в стране достигли исторического максимума.

Уже 9 марта стало известно, что запрет США на импорт энергоносителей из России не распространяется на уран.