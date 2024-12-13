Пятница, 13 декабря, 2024
На главнуюНовостиНовости Касимова

Бахилов рассказал о благоустройстве территорий Касимовского округа

Дата публикации

Алексей Самохин

И.о. главы Касимовского муниципального округа Рязанской области Иван Бахилов рассказал о ходе благоустройства территорий. Пост чиновник опубликовал на странице ВКонтакте вечером 12 декабря.

В деревне Клетино Бахилов встретился с жителями, ответил на вопросы, посмотрел хоккейную площадку, сделанную по программе поддержки местных инициатив. На площадке есть освещение, устроено основание для заливки льда. Она готова к эксплуатации, лёд зальют, когда позволит погода.

В посёлке Гусь Железный завершают благоустройство Семейного парка. Там появилась сцена, качели, стенды, рассказывающие об истории посёлка и его знаменитых семьях, интересные арт-объекты.

Бахилов рассказал о благоустройстве территорий Касимовского округа
Бахилов рассказал о благоустройстве территорий Касимовского округа
Бахилов рассказал о благоустройстве территорий Касимовского округа

Также Бахилов показал, как выглядит третий луч в Касимове.

Новости рубрики
Новости Касимова

В Касимове автомобиль сбил 11-летнего пешехода

Ребёнка, получившего травмы, доставили в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.
Новости Рязани и области

В Скопине и Касимове появятся ледовые арены

Об этом сообщил губернатор.
Новости Касимова

В Касимове произошло ДТП

Машины врезались на улице 50 лет СССР.