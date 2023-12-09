Бабушке убитой в брянской гимназии школьницы стало плохо на похоронах внучки

В Брянске похоронили убитую в гимназии 14-летнюю Машу, сообщает «Московский комсомолец».

По информации журналистов, на отпевании в кафедральном соборе утром 9 декабря присутствовал губернатор. Девушку похоронили на кладбище в Советском районе.

Кладбище находилось под охраной полиции, сотрудники дежурили также у могилы убитой. Проститься с девочкой пришли порядка сотни человек: одноклассники, родственники, учителя, знакомые семьи.

На месте находились 2 реанимационных бригады скорой помощи.

После похорон мать погибшей школьницы вели под руки. Бабушке потребовалась помощь врачей, сообщает МК.