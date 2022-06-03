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Пятница, 3 июня, 2022

Бабушка привела домой любовника, который изнасиловал ее внука в Нижегородской области

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Бабушка привела домой любовника, который изнасиловал ее внука в Нижегородской области

В одном из городов Нижегородской области 40-летнего мужчину заподозрили в изнасиловании восьмилетнего внука своей сожительницы, пишет КП.

Мама потерпевшего рассказала, что ее сын был в гостях у бабушки. Вечером злоумышленник воспользовался беспомощным состоянием ребенка и надругался над ним изощренными способами.

Выяснилось, что педофил дважды судим за кражу и вовлечение в преступную деятельность несовершеннолетнего и заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Мужчину доставили на допрос, однако свою вину он полностью отрицает.

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