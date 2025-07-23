Бабочку-вампира обнаружили в Рязани ученые-экологи

Ученые-экологи РГУ имени Сергея Есенина обнаружили уникальную бабочку-кровопийцу в черте областного центра. Калиптру василистниковую (Calyptra thalictri) обнаружили заведующий кафедры географии, экологии и туризма Алексей Водорезов и энтомолог Виктор Буртнев.

Ранее бабочка Калиптра василистниковая была известна лишь по нескольким местам находок в Рязанской области. Так, Виктор Буртнев находил ее в долине Истьи в Старожиловском районе.

«Новая находка в Канищевских лугах подтверждает наличие ценных экосистем в черте Рязани, несмотря на долгую историю рукотворного преобразования природы», — отметил Алексей Водорезов.

Эксперт добавил, что в последние годы в Канищевских лугах также были обнаружены редчайшая бабочка Аполлон, занесенная в Красную книгу Российской Федерации, и виды регионального уровня охраны — Поликсена и Терновая хвостатка.

Калиптра, ночная бабочка из семейства Erebidae с причудливым вырезом светло-серых крыльев, давно известна нападениями на человека и животных. Своим твердым, зазубренным на конце хоботком она приспособилась прокалывать плотную кожуру фруктов и кожу млекопитающих, по-вампирски высасывая кровь.

Укол Калиптры жертвы по болезненным ощущениям сравнивают с укусом крупного слепня. Однако, по заявлениям экологов РГУ, бояться бабочку не стоит: на фоне миллионных поголовий кусачих слепней встреча с Калиптрой — скорее большая удача.

Стоит отметить, что Калиптра василистниковая — единственная бабочка из почти 800 видов бабочек Рязанской области, способная пить человеческую кровь.