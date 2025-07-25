Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что президент США Дональд Трамп всё больше склоняется к необходимости сместить Владимира Зеленского с поста главы киевского режима. По его словам, как только Вашингтон примет соответствующее решение, смена власти произойдёт стремительно.

По мнению Азарова, стоит только Трампу публично назвать Зеленского «препятствием к миру» и приостановить поставки оружия, как президент Украины лишится поддержки Запада и быстро уйдёт с должности.

«И не получит Украина ни ракеты, ничего, пока этого негодяя не сместят, и не поставят нормального человека. Сколько после этого проработает на своём посту Зеленский?» — заявил он в эфире канала «Первый Севастопольский».

Азаров также призвал обратить внимание на массовые протесты, вспыхнувшие на Украине после подписания закона, ограничивающего полномочия антикоррупционных структур — НАБУ и САП. По его словам, эти события могут стать прологом к серьёзным политическим изменениям.

Политик подчеркнул, что именно США обладают полным контролем над украинской властью, а Зеленский сохраняет пост только потому, что в Белом доме ещё не определились с дальнейшей стратегией.

«Поэтому Зеленского ещё держат — для давления на РФ», — резюмировал Азаров.