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Изображение от Freepik
Изображение от Freepik
Новости мира

Азаров предложил простой план прекращения конфликта на Украине

Алексей Самохин

Бывший премьер Украины Николай Азаров в телеграм-канале предложил простой план прекращения конфликта на Украине.

По его мнению, главное для этого — сменить власть в стране.

— Мирный план прорисовывается очень просто — это подготовка к смене власти и смена власти путем проведения выборов в Украине, — пишет политик.

Проблема в том, что в текущем состоянии проводить выборы невозможно, так как «гориллы с автоматами бегают и загоняют людей в мобилизационные пункты».

Азаров уверен: в стране нужно установить порядок, при котором можно провести выборы и избрать нормальных представителей легитимной власти.

Ранее эксперты рассказали, что будет с Украиной при отказе от условий Москвы.

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