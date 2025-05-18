Азаров предложил простой план прекращения конфликта на Украине

Бывший премьер Украины Николай Азаров в телеграм-канале предложил простой план прекращения конфликта на Украине.
По его мнению, главное для этого — сменить власть в стране.
— Мирный план прорисовывается очень просто — это подготовка к смене власти и смена власти путем проведения выборов в Украине, — пишет политик.
Проблема в том, что в текущем состоянии проводить выборы невозможно, так как «гориллы с автоматами бегают и загоняют людей в мобилизационные пункты».
Азаров уверен: в стране нужно установить порядок, при котором можно провести выборы и избрать нормальных представителей легитимной власти.
Ранее эксперты рассказали, что будет с Украиной при отказе от условий Москвы.
РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info