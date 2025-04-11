Азамат Мусагалиев сядет в кресло игрока шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ

В субботу, 12 апреля, в 21:00 выйдет третий выпуск нового сезона шоу «Музыкальная интуиция» (16+).

В этот раз Азамат Мусагалиев исполнит желание всех зрителей, ведь в юбилейный год шоу мечты должны сбываться — Азамат сядет в кресло игрока, а ведущим выпуска станет актёр Дмитрий Журавлёв.

В команде Азамата будут комики Гарик Харламов и Денис Дорохов, который придёт на программу уже в 14-й раз и получит награду за свои заслуги. А в другой команде будут танцор Мигель, певец Дима Билан и главный астролог страны Олеся Иванченко.

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Азамат Мусагалиев: «Все эти пять лет вы писали нам в редакцию, чтобы я сел в кресло игрока и тоже проверил свою интуицию. Наконец-то поиграю сам! Впервые за пять лет. Я, честно говоря, мечтал об этом».

«Это шоу, которое я мечтал провести долгих пять лет. Сегодня моя мечта сбывается. Почему именно я? Потому что я актёр, спортсмен, комик и поющий ведущий – здесь такого ещё не было!», — подшутит над Азаматом новый ведущий Дмитрий Журавлёв.

По традиции звёздным гостям нужно провести своё исследование и угадать, кто из участников отлично поёт, а кто только отлично притворяется. Для этого у жюри будет 4 раунда: знакомство, силуэты, демозапись и финальный, где капитаны команд должны будут исполнить одну из своих песен дуэтом с незнакомцем. Обе команды соревнуются за денежный приз, который будет направлен в благотворительный фонд.

Среди участников в этом выпуске — музыканты, играющие на бубне, люди с острым слухом и выпускники музыкальных школ. Однако это совсем не значит, что они умеют петь!

В финальном раунде Дима Билан вместе с одним из участников исполнит свою песню «Ты не моя пара». А трио Азамата Мусагалиева, Гарика Харламова и Дениса Дорохова также проявят свои вокальные способности и исполнят песню «Я тебя придумаю» вместе с одним из участников.

Производством шоу занимается компания Norm Production по заказу Comedy Club Production. Креативным продюсером шоу выступает Даня Пронякина.