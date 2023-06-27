Автопортрет художника Пырсина представлен на выставке «Мгновение вечности» в Рязанском художественном музее

Художник Сергей Пырсин родился в Рязанской губернии и был одним из основателей Рязанского художественного музея.

Свой автопортрет он подарил музею в 1920 году. Об его истории в рамках рубрики «День шедевра» расскажет старший научный сотрудник музея Мария Киселёва.

— Сергей Андреевич Пырсин родился в бедной крестьянской семье. Талант мальчика заметила помещица Елена Титова. Она забрала юного художника в Рязань и определила учиться в иконописную лавку.

Позже Пырсин обучался в Академии художеств в Санкт-Петербурге, а затем ,по протекции всё той же Титовой, в Дюссельдорфской академии художеств.

После обучения Пырсин остаётся в Германии, где получает собственную мастерскую и женится.

В 1902 году художник был вызван умирающей покровительницей в Рязань. Но увидеть Титову не успел, а завещание, оставленное для него, было уничтожено родственниками покойной. Он преподаёт рисование, организует свою художественную студию. С 1906 по 1911 годы принимает участие в художественных выставках.

В 1920 году в дар художественному музею Пырсин передаёт автопортрет.

На нём мы видим импозантного, красивого внимательного и серьёзного мужчину.

Немаловажным фактом биографии Пырсина является тот факт, что он был учителем известного впоследствии доктора искусствоведения Г. Вагнера, чьё имя ныне носит Рязанское художественное училище.