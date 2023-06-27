Вторник, 27 июня, 2023
На главнуюНовости Рязани

Автопортрет художника Пырсина представлен на выставке «Мгновение вечности» в Рязанском художественном музее

7info7

Художник Сергей Пырсин родился в Рязанской губернии и был одним из основателей Рязанского художественного музея.

Свой автопортрет он подарил музею в 1920 году. Об его истории в рамках рубрики «День шедевра» расскажет старший научный сотрудник музея Мария Киселёва.

 —  Сергей Андреевич Пырсин родился в бедной крестьянской семье. Талант мальчика заметила помещица Елена Титова. Она забрала юного художника в Рязань и определила учиться в иконописную лавку.

Позже Пырсин обучался в Академии художеств  в Санкт-Петербурге, а затем ,по протекции всё той же Титовой, в Дюссельдорфской академии художеств.

После обучения Пырсин остаётся в Германии, где получает собственную мастерскую и женится.

В 1902 году художник был вызван умирающей покровительницей в Рязань. Но увидеть Титову не успел, а завещание, оставленное для него, было уничтожено родственниками покойной. Он преподаёт рисование, организует свою художественную студию. С 1906 по 1911 годы принимает участие в художественных выставках.

В 1920 году в дар художественному музею Пырсин передаёт автопортрет.

На нём мы видим импозантного, красивого внимательного и серьёзного мужчину.

Немаловажным фактом биографии Пырсина является тот факт, что он был учителем известного впоследствии доктора искусствоведения Г. Вагнера, чьё имя ныне носит Рязанское художественное училище.

Автопортрет художника Пырсина представлен на выставке «Мгновение вечности» в Рязанском художественном музее
Автопортрет художника Пырсина представлен на выставке «Мгновение вечности» в Рязанском художественном музее
Автопортрет художника Пырсина представлен на выставке «Мгновение вечности» в Рязанском художественном музее
Автопортрет художника Пырсина представлен на выставке «Мгновение вечности» в Рязанском художественном музее

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

28 июня Рязанская Облдума рассмотрит вопрос о прекращении полномочий депутата Усачёва

Никита Усачёв – самый молодой парламентарий созыва, представляет ЛДПР.

В Рязани Госавтоинспекция выявила пешеходов-нарушителей

В ходе рейда Госавтоинспекторами было выявлено 16 нарушений, совершенных пешеходами.

На каком основании могут ограничить права родителей

Есть санкции менее суровые, а есть - менее.

Родители выпускников рязанской школы №14 записали клип в стиле Rammstein

На видео взрослые предстали в образе рок-звёзд, они обращаются к своим детям: "Ты смог! Ты сдал ЕГЭ!".

В Михайловском районе за убийство подростка осудили иностранца

Трагедия произошла 5 января этого года

Работодатели в Рязанской области задолжали 33,5 млн рублей заработной платы

По сообщению ведомства, речь идёт об организациях, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства.

В Рязанской области стартовали съемки проекта VK «Места»

Съемки проходят с 27 по 29 июня, а сам имиджевый ролик о Рязанской области появится в VK Видео уже этой осенью.

В Рязани инвалида I группы отправили получать программу реабилитации по «несуществующему» адресу

Федеральное бюро медико-социальной экспертизы по Рязанской области выдало инвалиду направление по адресу, где услуги не предоставляются уже две недели.

Молния убила мужчину, попав прямо в голову

После попадания молнии человек скончался на месте.

Павел Малков: 24 июня был непростой день, но мы справились

На заседании регионального правительства 27 июня губернатор Павел Малков прокомментировал ситуацию в регионе, которая сложилась на фоне попыток вооружённого мятежа 24 июня.

В Рязанской области завершился капремонт железнодорожного пути на участке Шилово – Шелухово

Всего в Рязанской области в 2023 году обновлено около 28 км пути.

28 июня в Рязанской области ожидается от 18 до 23 градусов

Временами пройдёт дождь.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации