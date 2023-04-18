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Вторник, 18 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Автопарк «Пожлеса» Рязанской области пополнится тремя новыми спецмашинами

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Изображение от Freepik

Рязанская область в 2023 году приобретёт 3 машины для тушения лесных пожаров, – сообщает издательство «Пресса» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В 2022 году для ГБУ РО «Пожлес» было куплено 7 таких машин. Всего в распоряжении учреждения – 156 машин, 3 беспилотника и 33 камеры видеонаблюдения для выявления лесных пожаров. Камеры установлены не только в лесах, но и на вышках связи.

В настоящее время в Рязанской области действует пожароопасный режим. В лесах запрещается разводить костры и въезжать туда на транспорте. Массивы патрулируют полицейские, ведутся беседы с населением.

17 апреля минприроды региона сообщило, что за неделю в Рязанской области возникло 8 лесных пожаров, все очаги потушили в день обнаружения.

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