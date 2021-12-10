Автомошенники усложнили схему обмана

В 2021 году преступники стали чаще использовать сложно выявляемые схемы мошенничества в автостраховании.

Так, например, они начали устраивать ДТП, где повреждается дорогостоящий автомобиль, и вести видеосъемку, подтверждающую аварию. Получив страховую выплату и поверхностно отремонтировав машину, преступники снова устраивают ДТП. По этой схеме некоторые дорогие авто попадают в аварии по 10 раз в год, рассказал вице-президент ВСС Сергей Ефремов.

В страховых компаниях подтвердили такую тенденцию. Злоумышленники выбирают машину, которую страховщик не может отремонтировав по закону об ОСАГО, например, из-за длительного срока поставки деталей для японских авто или из-за дороговизны частей, как для Jaguar и BMW, где размер ущерба превысит лимит ответственности. В таких случаях компании придется выплатить возмещение в денежной форме, сообщили в пресс-службе «Согласие». У мошенников часто есть свои автосервисы, где они быстро и поверхностно устраняют повреждения, добавил заместитель генерального директора СК «МАКС» Виктор Алексеев.

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В ряде страховых компаний рассказали о росте ущерба от мошенничества в автостраховании в этом году по сравнению с предыдущим. За девять месяцев 2021-го этот показатель достиг 2,9 млрд рублей, сообщили в ВСС.

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