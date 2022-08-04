Автомобилистам советуют не затягивать с продлением водительских прав.

Продлённые на 3 года водительские удостоверения лучше поменять раньше, чтобы не попасть в длинные очереди в Госавтоинспекции. Об этом рассказала агентству Прайм член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Правительство продлило срок действия в/у, истекающих в текущем году, до 2025 года. Меру ввели для помощи водителям в нынешней экономической ситуации.

Тем временем юристы полагают, что с заменой прав лучше не ждать 3 года.

Мария Спиридонова: «В 2025 году поток водителей в ГИБДД увеличится. За продлением удостоверений придут и те, у кого их срок действия продлён, и те, у кого права изначально были до 2025 года»

При этом продлённый и новый документ имеют равную юридическую силу. Но при замене водительских прав срок их действия будет общим — 10 лет без продлений, – отметила эксперт.