Автомобили Changan в Белоруссии оказались дешевле российских, разница до 1 млн рублей

Китайская марка Changan официально вернулась на рынок Белоруссии, начав продажи линейки автомобилей Uni. В неё вошли четыре модели: Uni-V, Uni-S, Uni-T и Uni-K. Белорусский дистрибьютор уже опубликовал рекомендованные цены, и они оказались ощутимо ниже российских.

По данным портала «Автоновости дня», разница в стоимости автомобилей Changan в России и Белоруссии достигает 1 миллиона рублей, в зависимости от модели. Например, лифтбек Uni-V стоит в Белоруссии от 89 700 местных рублей (примерно 2,4 млн руб.), в то время как в России — от 2 929 900 руб. Разница составляет 17,83%.

Модель Uni-S — один из самых выгодных вариантов в сравнении. В Белоруссии она стоит от 82 800 (около 2,22 млн руб.), тогда как в России — от 2 899 900 руб., разница — 23,36%. Аналогично с Uni-T: от 89 200 (2,39 млн руб.) против 2,87 млн руб. в РФ.

Особенно выделяется флагман Uni-K, который обойдётся белорусским покупателям минимум в 108 800 рублей (примерно 2,92 млн руб.), тогда как в России стартовая цена — 3 969 900 руб. Разница составляет 26,44%, или более 1 миллиона рублей.

Ранее представители Changan заявляли, что автомобили на белорусском рынке будут в среднем на 30% дешевле, чем в РФ. На практике, по данным июльских прайс-листов, таких цифр достигают лишь некоторые модели, но даже этого хватает, чтобы привлечь внимание покупателей, сравнивающих цены в двух странах.