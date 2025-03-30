Автомобиль завис на склоне над жилыми домами в Пронске

В Пронске 28 марта на пересечении улиц Коняева и Садовой автомобиль Niva Chevrolet чуть не свалился на жилые дома. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Происшествие произошло около 17:30. Niva Chevrolet почти час нависал над домами. Водителя спасли сотрудники МЧС. Они же не дали сползающему автомобилю упасть на жилые дома.

По информации очевидцев, водитель автомобиля не заметил крутого поворота и левой стороной машины завис на склоне.

«Горе-водители тут частенько не вписываются в поворот. А дома построены прямо в метре от дороги: бывали случаи, когда автомобили врезались в них», — рассказали местные жители. Реклама

Автомобиль удалось вытянуть с помощью эвакуатора. Сотрудники Госавтоинспекции разберутся в обстоятельствах данного ДТП.