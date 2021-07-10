Автомобиль с нетрезвым водителем задержали в Приокском

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Ночью 10 июля в посёлке Приокский Рязани сотрудники полиции задержали автомобиль, водитель которого мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В 4 часа полицейские заметили автомобиль ВАЗ-21014 с компанией в салоне. Молодые люди вели себя шумно, правоохранители предположили, что водитель нетрезв. Остановив машину, патрульные заметили у 19-летнего водителя признаки алкогольного опьянения и вызвали экипаж ДПС.

От медицинского освидетельствования молодой человек отказался, на него составили административный протокол. Это приравнивается к нетрезвой езде. Нарушителя ждёт штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав.