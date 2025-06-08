Воскресенье, 8 июня, 2025
24.2 C
Рязань
Происшествия

Автомобиль, квартира и хозпостройки сгорели в Рязанской области 7 июня

Анастасия Мериакри

В Рязанской области 7 июня произошло 10 пожаров, из них 4 загорания травы и мусора. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В деревне Глебово Рыбновского района 7 июня в 4:00 загорелся блок хозяйственных построек. Пожар тушили 14 человек и 5 единиц техники.

В Рязани на улице Советской Армии примерно в 3:30 произошел пожар в многоквартирном доме. Огонь ликвидировали 9 человек и 3 единицы техники. Площадь пожара составила 1,5 квадратных метра.

В селе Дубовичье Спасского района около четырех часов утра загорелась хозпостройка. В тушении пожара участвовали 11 человек и 3 единицы техники, в том числе инженерная. Огонь уничтожил блок хозяйственных построек площадью 108 квадратных метров.

В деревне Баграмово Рыбновского района примерно в 13:00 загорелось нежилое здание. На место происшествия выезжали 17 человек и 5 единиц техники. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

В Михайловском округе в 13:36 загорелся легковой автомобиль. Пожар тушили 3 человека и 2 единицы техники, в том числе инженерная. Огонь уничтожил автомобиль.

В деревне Асташово Старожиловского района около семи вечера загорелась хозпостройка. На вызов выезжали 4 человека и 2 единицы техники. Огонь повредил площадь в 6 квадратных метров.

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Новости России

«МК»: Россия пойдет на беспрецедентный шаг из-за отказа Украины забирать тела военных

Минобороны России может пойти на беспрецедентный шаг из-за отказа...
Общество

16 выпускников из Рязанской области сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов

В числе стобалльников — выпускники из Рязани, Скопина, Касимовского округа, Рыбновского и Шацкого районов.
Новости России

«Нам плевать!»: Шарий объяснил отказ Украины от тел погибших военный

Киев не разрабатывал протокол, необходимый для процедуры обмена телами...
Происшествия

Опубликованы кадры ликвидации террориста в Рязанской области

Росгвардия рассказала о нейтрализации террориста в Рязанской области.
Новости России

Давно такого не было! Подпольщик сообщил подробности ночных ударов по Харокову

Во время российских атак ночью поражены цеха, где собирают БПЛА, склады ВСУ. А потери врага, по словам Лебедева, подсчитать крайне сложно. 

Последние новости

Происшествия

Два человека пострадали в ДТП из четырех машин в Рязани

ДТП произошло сегодня, 8 июня, примерно в 15:30 по Московскому шоссе. Столкнулись четыре автомобиля.
Администрация

Сквозной проезд по улице профессора Никулина с выездом на Высоковольтную появится в Рязани в 2025 году

На подготовку проекта выделено 1,3 млн рублей.  В планах расширить проезжую часть и установить тротуар для безопасного передвижения пешеходов.
Происшествия

Второй «паровозик» за день: четыре автомобиля столкнулись в Рязани

ДТП произошло на Московском шоссе.
Происшествия

В Приокском обнаружили труп мужчины

В посадке нашли тело мужчины 1990 года рождения.
Происшествия

Три автомобиля столкнулись около «Глобуса» в Рязани

На улице Касимовское шоссе рядом с гипермаркетом «Глобус» произошла авария с участием трех легковых автомобилей.
Происшествия

Пьяный мужчина упал с четвертого этажа в Рязани

Происшествие произошло в доме по улице Старореченской. У него обнаружили признаки алкогольного опьянения.
Погода

Гроза пройдет в некоторых районах Рязанской области 9 июня

Местами кратковременный дождь и грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман.
Происшествия

Молния попала в опору электросети, оставив часть улиц в Пителино без света

Во время грозы молния ударила в электрический столб. В результате часть улиц окружного центра осталась без света.