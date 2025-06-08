Автомобиль, квартира и хозпостройки сгорели в Рязанской области 7 июня

В Рязанской области 7 июня произошло 10 пожаров, из них 4 загорания травы и мусора. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В деревне Глебово Рыбновского района 7 июня в 4:00 загорелся блок хозяйственных построек. Пожар тушили 14 человек и 5 единиц техники.

В Рязани на улице Советской Армии примерно в 3:30 произошел пожар в многоквартирном доме. Огонь ликвидировали 9 человек и 3 единицы техники. Площадь пожара составила 1,5 квадратных метра.

В селе Дубовичье Спасского района около четырех часов утра загорелась хозпостройка. В тушении пожара участвовали 11 человек и 3 единицы техники, в том числе инженерная. Огонь уничтожил блок хозяйственных построек площадью 108 квадратных метров.

В деревне Баграмово Рыбновского района примерно в 13:00 загорелось нежилое здание. На место происшествия выезжали 17 человек и 5 единиц техники. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

В Михайловском округе в 13:36 загорелся легковой автомобиль. Пожар тушили 3 человека и 2 единицы техники, в том числе инженерная. Огонь уничтожил автомобиль.

В деревне Асташово Старожиловского района около семи вечера загорелась хозпостройка. На вызов выезжали 4 человека и 2 единицы техники. Огонь повредил площадь в 6 квадратных метров.