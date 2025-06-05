Автоматическая фотофиксация начнет работать на платных парковках в Рязани с 9 июня

В Рязани с 9 июня начнется автоматическая фотофиксация пользователей на платных парковках. Водители, не оплатившие платную парковку, будут привлекаться к административной ответственности. Об этом сообщает администрация города.

Для обеспечения доступности парковочных мест и повышения эффективности организации дорожного движения установлены дорожные знаки и нанесена разметка в зонах платных парковок:

проезд за памятник Ленина;

участок ул. Горького в районе Брессюирского моста (от ул. Право-Лыбедской до ул. Мюнстерская).