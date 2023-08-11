Автоледи погибла за рулём БМВ, врезавшись на скорости в грузовик в Башкирии

В ночной аварии в Аургазинском районе Башкирии погибла 31-летняя женщина водитель, сообщила пресс-служба УГИБДД республики.

Смертельная авария произошла в полночь на 82 километре автодороги Уфа-Оренбург. 31-летняя жительница Уфимского района, управляя автомобилем БМВ, сначала столкнулась с попутной «Ладой Веста», затем врезалась в попутный грузовик «Скания». Полученные травмы оказались смертельными — женщина скончалась на месте.

По данным Госавтоинспекции, в 2021 году автоледи лишили прав за пьяную езду.

Проводится проверка, назначены экспертизы.