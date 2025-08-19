Заметные потертости на водительском кресле, стертые педали и помятое заднее правое сиденье могут быть верными признаками того, что автомобиль раньше использовали в такси. Об этом «Абзацу» рассказал автоэксперт Петр Баканов.

По словам специалиста, существует множество визуальных примет, указывающих на таксомоторное прошлое машины. Помимо скрученного пробега, это могут быть остатки специальной оклейки, замененные бамперы, а также общая изношенность салона: потрепанный руль, царапины на обшивке и вмятины на сиденьях. Эксперт предупреждает: опытные продавцы перед продажей постараются скрыть все эти недостатки, заменив детали и проведя химчистку.

К счастью, есть и более надежный способ проверки. Баканов напомнил, что с сентября 2023 года в России действует федеральная государственная информационная система (ФГИС) «Такси». Эта база данных позволяет отследить, было ли транспортное средство зарегистрировано для пассажирских перевозок. Чтобы получить информацию, достаточно ввести госномер автомобиля на официальном сайте реестра.

Актуальность такой проверки возрастает, поскольку таксопарки готовятся к массовой продаже подержанных иномарок. Это связано с новым законом о локализации авто, который не позволит перевозчикам закупать и регистрировать новые машины зарубежного производства, доля которых сейчас в такси превышает 80%. Тем, кто хочет гарантированно избежать покупки «убитого» автомобиля, Баканов рекомендует обращаться за помощью к профессиональным подборщикам.