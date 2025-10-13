Для определения пригодности к использованию зимней резины необходимо посмотреть на возраст шины, состояние шипов и глубину протектора. Об этом «Ленте.ру» рассказал автомобильный эксперт и главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин.

«Посмотрите на год производства, и вы будете удивлены, но средний срок службы любой шины — пять-шесть лет. После этого времени она начинает терять свои свойства. Соответственно, ее работа становится менее эффективной. Если мы имеем дело с шипованной шиной, нужно посмотреть на количество и состояние шипов, если их предельно мало, то тогда есть повод задуматься над тем, чтобы поставить новые шины», — сказал Ракитин.

Одна из самых главных вещей для определения качества автомобильной резины — глубина протектора. На некоторых шинах существует специальная маркировка для его проверки, по которой можно судить об износе резины, отметил специалист.

«К этой истории нужно относиться максимально ответственно, потому что сейчас наступает тот сезон, когда страшен не столько снег, сколько переход через ноль. И здесь зимние шины — это очень важный фактор безопасности. Потому что глубина протектора, наличие шипов и возраст шины — это всё нужно сложить вместе, всё это проверить десять раз и тогда принять решение о замене одной покрышки на другую», — подчеркнул эксперт.

Получается, что многие водители могут ошибочно считать свои зимние шины пригодными, не обращая внимания на год производства. А ведь даже если резина лежала в гараже и почти не использовалась, через пять-шесть лет она все равно теряет свойства.