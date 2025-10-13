Понедельник, 13 октября, 2025
4.1 C
Рязань
Транспорт и дороги

Автоэксперт Ракитин: Зимнюю резину старше шести лет нужно менять

Алексей Самохин
Изображение от wirestock на Freepik

Для определения пригодности к использованию зимней резины необходимо посмотреть на возраст шины, состояние шипов и глубину протектора. Об этом «Ленте.ру» рассказал автомобильный эксперт и главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин.

«Посмотрите на год производства, и вы будете удивлены, но средний срок службы любой шины — пять-шесть лет. После этого времени она начинает терять свои свойства. Соответственно, ее работа становится менее эффективной. Если мы имеем дело с шипованной шиной, нужно посмотреть на количество и состояние шипов, если их предельно мало, то тогда есть повод задуматься над тем, чтобы поставить новые шины», — сказал Ракитин.

Одна из самых главных вещей для определения качества автомобильной резины — глубина протектора. На некоторых шинах существует специальная маркировка для его проверки, по которой можно судить об износе резины, отметил специалист.

«К этой истории нужно относиться максимально ответственно, потому что сейчас наступает тот сезон, когда страшен не столько снег, сколько переход через ноль. И здесь зимние шины — это очень важный фактор безопасности. Потому что глубина протектора, наличие шипов и возраст шины — это всё нужно сложить вместе, всё это проверить десять раз и тогда принять решение о замене одной покрышки на другую», — подчеркнул эксперт.

Получается, что многие водители могут ошибочно считать свои зимние шины пригодными, не обращая внимания на год производства. А ведь даже если резина лежала в гараже и почти не использовалась, через пять-шесть лет она все равно теряет свойства.

Самые читаемые материалы

Общество

Рязанка Виктория Захарова успешно выступила на шоу «Голос. Дети»

К Виктории повернулись все наставники команд — Аида Гарифуллина, Дима Билан и дуэт в составе Владимира Преснякова и Натальи Подольской.
Новости Касимова

В Касимове вырастили рекордный по весу картофель в Рязанской области

Глава администрации округа Иван Бахилов сообщил, что картофель весом 1690 граммов стал самым крупным за всю историю региона.
Происшествия

Очевидцы сообщили о ДТП в Рязанской области, в котором погиб ребёнок и двое взрослых

По словам источника, авария случилась на автодороге Ряжск — Касимов в нескольких километрах от Сапожка.
Интересное

Жириновский про 2026 год и далее: предсказание, которое переворачивает представление о будущем

В Сети появилось предсказание политика о завершении СВО, развале США и катастрофе Европы.
Общество

Алина Арчакова и Виктория Захарова из Рязани прошли в следующий этап шоу «Голос. Дети»

Воспитанница детского музыкального театра «Созвездие добра» исполнила песню МакSим «Знаешь ли ты».

Последние новости

Черноморский флот объяснил «всплытие» подлодки «Новороссийск» у берегов Франции

В сообщении ЧФ поясняется, что проход через Ла-Манш в надводном положении является обязательным требованием международных правил.

Бывший рыбновский депутат Артём Горбачёв попал в ДТП, его увезли на «скорой»

Мужчина получил серьёзные травмы, его готовят к операции.

Названы сферы с самыми высокими зарплатами в Рязани

На этих направлениях можно получать от 90 до 110 тысяч рублей.

Ревнивый 14-летний подросток зарезал двух человек в Иркутской области

По данным следствия, в воскресенье, 12 октября, в подъезде многоквартирного жилого дома в городе Шелехове парень во время ссоры со своей сверстницей ударил девочку ножом, а затем пырнул соседку, которая попыталась заступиться за жертву.

Военный священник рассказал, как СВО меняет мировоззрение украинцев

Сейчас на Украине люди в плену у преступного режима и его пропаганды, многие до сих пор не избавились от «глупой, лживой американо-европейской мечты».

В соседних с Рязанской областью регионах выпал первый снег

Осадки в виде снега наблюдались, например, в Тульской области.

Треть месячной нормы осадков выпала в Подмосковье за сутки

Более трети от месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за минувшие сутки. Больше всего в Ново-Иерусалиме — 23 миллиметра.

Восемь туристов с детьми застряли в горах Кубани без снаряжения — SHOT

В данный момент туристы отрезаны от маршрута. Они ночуют в самодельном убежище из досок. Двое из восьми получили переохлаждение.

Священники рассказали о грехах, которые не прощает Господь

Существуют ли такие грехи, за которые человек никогда не заслужит прощения?

Жириновский про 2026 год и далее: предсказание, которое переворачивает представление о будущем

В Сети появилось предсказание политика о завершении СВО, развале США и катастрофе Европы.

Бывший рязанский губернатор Любимов обжаловал арест

Экс-глава региона сейчас находится в СИЗО «Лефортово».

Бесы на Крещатике и тонущий Киев: Михалков вспомнил пророчества старцев о печальной судьбе Украины

То, что происходит сейчас в Незалежной, ещё двадцать лет назад описали православные монахи.

Названа самая страшная дата 2026 года, математик Фёрстер предсказал апокалипсис в этот день

В научной стать, опубликованной более 60 лет назад, фигурирует дата, в которую может произойти апокалипсис.

ИИ «оживит» сотню фотографий Сергея Есенина, показав его жизненный путь

В Челябинске 18 октября состоится открытие уникальной выставки «История русской души», организованной Московским государственным музеем Сергея Есенина, Рязанским историко-архитектурным музеем-заповедником и Государственным историческим музеем Южного Урала.

Автомобиль врезался в столб на проезде Яблочкова в Рязани

На месте работают сотрудники ГАИ. О пострадавших не сообщается.