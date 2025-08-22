Пятница, 22 августа, 2025
11.1 C
Рязань
Новости России

Автоэксперт Ракитин рассказал о главных изменениях для автомобилистов с сентября

Алексей Самохин
Изображение от senivpetro на Freepik

Автоэксперт и главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин рассказал, какие нововведения ждут автомобилистов с 1 сентября. Среди главных — ужесточение требований к медицинским справкам и рост государственных пошлин на документы. 

Нововведения вводятся для всех граждан России, в том числе для живущих в Рязани и Рязанской области.

Медицинские ограничения и пошлины

По словам Ракитина, теперь медицинскую справку, необходимую для вождения, не смогут получить люди с определёнными заболеваниями, такими как шизофрения или эпилепсия. Кроме того, управлять автомобилем будет запрещено людям с нарушениями цветовосприятия, то есть дальтоникам.

Также с сентября минимум в полтора раза увеличиваются пошлины на большинство автомобильных документов. При этом стоимость выдачи водительского удостоверения вырастет вдвое — с 2 до 4 тысяч рублей.

Новые правила на дороге

С 1 сентября автомобилисты обязаны пропускать любой автомобиль со спецсигналом, независимо от его цветовой схемы. За невыполнение этого правила грозит штраф в размере 7,5 тысячи рублей или даже лишение прав.

Эксперт отметил, что пока остаётся неясным, как именно будет происходить контроль этого правила: будут ли штрафовать сотрудники полиции или камеры, и сколько времени даётся водителю для обеспечения проезда.

Ещё одно нововведение касается сервисов каршеринга. Теперь арендовать автомобиль будет невозможно без обязательной проверки личности на сайте городских услуг.

Самые читаемые материалы

Спорт

В Рязани ищут директора ледового дворца

Хоккейный клуб Рязань-ВДВ объявил конкурс на замещение должности директора ледового дворца. Информация об этом появилась на официальной странице клуба «ВКонтакте». 
Новости России

Мирная пауза окончена, ВС РФ разносят Одессу

В ночь атаки российские войска задействовали не менее 30 ударных беспилотников, целью стали объекты, связанные с ВСУ, в разных районах Одессы.
Религия

Священник объяснил, как православному защититься от проклятия

По словам священника, если человек живёт по заповедям, он находится под защитой Бога, и чужая хула не несёт для него разрушительной силы.
Общество

В Рязани ищут инженера на зарплату от 150 тысяч рублей

В Рязани в августе больше всего готовы платить инженеру-технологу. Ищут сотрудника с высшим образованием и опытом работы от двух лет. Компания предлагает зарплату от 150 тыс. рублей.
Погода

Сильные дожди, грозы и туман: погода в Рязанской области на 22–23 августа

Синоптики представили прогноз погоды в Рязанской области на 22 и 23 августа 2025 года. Ожидается облачная погода, сильные дожди, грозы и туман.

Последние новости

Новости Рязани и области

В Рязанском районе сгорел шестиквартирный дом барачного типа

Во время пожара в посёлке учхоза «Стенькино» сгорел шестиквартирный дом барачного типа. Об этом написал в телеграм-канале глава администрации Рязанского района Борис Ясинский. 
Происшествия

Крупный пожар под Рязанью тушили три часа 

В соцсетях сообщили, что горело сразу четыре дома. Официально эта информация пока не подтверждена.
Новости России

Синоптик Тишковец: прошедшая ночь стала самой холодной за два месяца в Москве

На главной метеостанции ВДНХ столбики термометров опустились до +8,4 °C. Это второе место в рейтинге ночных холодов за всё лето, которое уступило лишь 22 июня, когда было ещё на 0,6 градуса прохладнее — всего +7,8 °C.
Новости России

Стало известно, кому повысят пенсии до конца 2025 года

Социальный Фонд России (СФР) проиндексировал накопительные и срочные пенсионные выплаты. По информации «Парламентской газеты», уровень индексации в этом году будет выше, чем в 2024-м.
Новости Касимова

В Касимове благоустроят Школьный переулок

Расположенный в самом сердце города, он долгое время оставался неприметным и неухоженным уголком. Об этом сообщает администрация Касимовского округа. 
Происшествия

Угроза атаки БПЛА сохраняется в Рязанской области утром 22 августа

Сообщение о возможной атаке беспилотников пришло рязанцам на мобильное приложение МЧС России в 00:10. Затем в 04:57 пришло ещё одно сообщение о сохранении угрозы атаки БПЛА. 
Интересное

Гороскоп на 22 августа: день радости и личных открытий

Пятница подарит ощущение свободы и лёгкости. Это день, когда вечером можно позволить себе больше, чем обычно: побаловать себя, уделить время хобби, развлечениям и простым радостям. Ведь впереди — долгожданные выходные!
Новости России

Член СПЧ Марина Ахмедова объяснила, чем опасны куклы в хиджабах

Она считает, что опасно проводить черту между мусульманами и немусульманами в светской многонациональной стране.