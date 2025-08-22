Автоэксперт и главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин рассказал, какие нововведения ждут автомобилистов с 1 сентября. Среди главных — ужесточение требований к медицинским справкам и рост государственных пошлин на документы.

Нововведения вводятся для всех граждан России, в том числе для живущих в Рязани и Рязанской области.

Медицинские ограничения и пошлины

По словам Ракитина, теперь медицинскую справку, необходимую для вождения, не смогут получить люди с определёнными заболеваниями, такими как шизофрения или эпилепсия. Кроме того, управлять автомобилем будет запрещено людям с нарушениями цветовосприятия, то есть дальтоникам.

Также с сентября минимум в полтора раза увеличиваются пошлины на большинство автомобильных документов. При этом стоимость выдачи водительского удостоверения вырастет вдвое — с 2 до 4 тысяч рублей.

Новые правила на дороге

С 1 сентября автомобилисты обязаны пропускать любой автомобиль со спецсигналом, независимо от его цветовой схемы. За невыполнение этого правила грозит штраф в размере 7,5 тысячи рублей или даже лишение прав.

Эксперт отметил, что пока остаётся неясным, как именно будет происходить контроль этого правила: будут ли штрафовать сотрудники полиции или камеры, и сколько времени даётся водителю для обеспечения проезда.

Ещё одно нововведение касается сервисов каршеринга. Теперь арендовать автомобиль будет невозможно без обязательной проверки личности на сайте городских услуг.