Автоэксперт Ракитин назвал сложные для ремонта в России импортные автомобили

Из-за текущих проблем с поставками запчастей в Россию владельцы автомобилей, ввезённых из Европы и США, стали особенно бережно относиться к своим машинам. Об этом рассказал автоэксперт Максим Ракитин в беседе с «Лентой.ру». По его словам, то же самое касается и гибридных автомобилей из Китая.

Эксперт отметил, что в России есть уникальные для внутреннего рынка автомобили, которые мало кто знает, как обслуживать. В качестве примера он привёл китайский Yang Wang — для этой модели все запчасти нужно заказывать индивидуально. Даже для более известных марок, таких как Lixiang и Zeekr, в России нет центральных складов запчастей, что затрудняет их ремонт, добавил Ракитин.

«Если говорить о США, то среди редких марок и моделей можно условно выделить Ram или Dodge Charger — таких машин на всю страну можно пересчитать по пальцам двух рук. А если говорить о Европе, то, например, дизельный Renault Espace. В Европе это была популярная модель, но в России она почти не продавалась. Поэтому и сам дизель — редкость, и автомобиль», — уточнил эксперт.

Он также добавил, что с возрастом для автомобиля найти запчасти становится всё сложнее. Ситуация с классическими машинами проще, так как в России существуют клубы и международные сообщества, поддерживающие владельцев таких авто.