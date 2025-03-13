С наступлением весны повышается риск ДТП. Это связано с ночными заморозками, увеличением числа агрессивных водителей и выходом на дороги тех, кто не использовал автомобиль зимой. Кроме того, в этот период на проезжей части интенсивно образуются ямы, рассказал «Газете.Ru» автоэксперт Петр Баканов.

«Главная угроза весной — погодные условия. Температура еще нестабильна, особенно в регионах. Если автомобиль уже переобут в летние шины, ночью можно попасть на гололед, что чревато потерей управления и ДТП», — отметил Баканов.

Кроме того, из-за перепадов температуры на дорогах активно появляются ямы и колеи, которые могут повредить подвеску и колеса.

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С приходом тепла водители также меняют стиль вождения, что добавляет опасности.

«Скорость потока увеличивается, становится больше лихачей. Водители начинают спешить, маневрируют резче, что повышает риск аварий. К тому же на дорогу возвращаются те, кто не ездил зимой, в том числе пенсионеры-дачники, которым сложнее вовремя реагировать на дорожную обстановку», — подчеркнул эксперт.