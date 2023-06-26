Понедельник, 26 июня, 2023
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«Автоимпорт» представит Рязанскую область на Спартакиаде трудящихся в Перми

Татьяна Проводина
Фото из группы Минспорт Рязанской области ВКонтакте

С 17 по 21 августа в Перми пройдёт финал Всероссийской Спартакиады трудящихся. Рязанскую область будет представлять ГК «Автоимпорт», – сообщает региональный минспорт.

25 июня в Рязани состоялись старты, посвящённые 100-летию образования госоргана управления физкультуры и спорта Российской Федерации. 16 команд организаций и предприятий Рязанской области соревновались в баскетболе 3х3, плавании, пулевой стрельбе, лёгкой атлетике, гиревом спорте, настольном теннисе и шахматах.

Награды победителям на стадионе ЦСК вручил замминистра физкультуры и спорта региона Юрий Колдин. Он отметил, что Спартакиада призвана не только вовлечь в мир спорта людей разных профессий, но и сплотить трудовые коллективы.

По итогам Спартакиады в общекомандном зачёте победила команда ГК «Автоимпорт», она представит Рязанскую область в финале Всероссийской Спартакиады.

Второе место в Спартакиаде заняла команда ПАО завод «Красное знамя», третье место – у АО «ГРПЗ».

«Автоимпорт» представит Рязанскую область на Спартакиаде трудящихся в Перми

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