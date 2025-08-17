Автогонщик Сугробов рассказал о скрытых причинах быстрого расхода масла

Автогонщик Константин Сугробов из команды SMP Racing рассказал «Ленте.ру», почему двигатель может потреблять слишком много масла. Причинами могут быть как естественный износ, так и неисправности.

Главные виновники расхода масла

Износ поршневых колец и цилиндров. Когда они изнашиваются, масло проникает в камеру сгорания и сгорает вместе с топливом. Узнать это можно по синему дыму из выхлопной трубы.

Сломанные маслосъёмные колпачки. Эти детали перестают удерживать масло, и оно стекает на клапаны.

Проблемы с вентиляцией картерных газов. Из-за неисправности системы в картере создаётся избыточное давление, которое выталкивает масло в цилиндры.

Внешние протечки. Проблема может быть в изношенных сальниках коленвала или прокладках. В этом случае под машиной остаются масляные пятна.

Качество масла тоже имеет значение. Использование поддельного или неподходящего по вязкости продукта может ускорить износ мотора. Кроме того, перегрев двигателя разрушает структуру масла, что также способствует его расходу.