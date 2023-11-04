Автобус «Коломна – Рязань» прекратит работу из-за больших убытков, пишет «КП-Рязань» со ссылкой на АО «Мострансавто».

По словам представителя компании, на маршруте №125 сложился маленький поток пассажиров.

В 2022 году перевозчик понес убытки размером 9,1 миллионов рублей. За восемь месяцев 2023 года сумма составила 4,5 миллионов.

Единственной альтернативой отмененному автобусному маршруту стал электропоезд от станций «Голутвин» и «Коломна».

Ранее стало известно, что автобусный маршрут «Коломна — Рязань» прекратит работу с 1 ноября.