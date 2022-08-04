Автобус в Хабаровске врезался в столб, пострадали пять пассажиров, сообщает прокуратура Хабаровского края.

ДТП случилось 4 августа на улице Большой. В аварию попал автобус № 68 маршрута «Балтимор — СНТ Черемушки». Водитель не справился с управлением, транспортное средство врезалось в световую опору.

«Пятеро пострадавших пассажиров автобуса доставлены в медицинское учреждение», — сообщает надзорное ведомство.

На место происшествия выехал и.о. прокурора Хабаровска Дмитрий Туровцев. Выясняются обстоятельства случившегося. В ходе прокурорской проверки будет дана оценка исполнению законодательства при организации пассажирских перевозок.