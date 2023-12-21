Автобус сбил пенсионерку на глазах внучки на Урале

В городе Каменск-Уральском автобус ПАЗ сбил пенсионерку на глазах внучки. Видео последствий ДТП публикует паблик «Инцидент Каменск-Уральский».

По словам очевидца, ДТП случилось вечером у дома № 149 по улице Лермонтова. Наезд произошёл на пешеходном переходе.

E1.RU, ссылаясь на Госавтоинспекцию, пишет, что женщина двигалась по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Пенсионерка не успела дойти до тротуара, зажёгся красный, водитель начал движение.

81-летнюю пострадавшую доставили на скорой помощи в больницу, пациентка скончалась.

Автобусом управлял 63-летний мужчина со стажем вождения 41 год. 7 раз водителя привлекали к ответственности за нарушение ПДД.

По словам мужчины, он ехал со скоростью 40 километров в час, когда увидел зелёный сигнал светофора, ускорился. Посмотрев вправо, водитель увидел женщину с коляской, а когда перевел взгляд влево, автобус был уже на пешеходном переходе.

Пенсионерку ждала внучка. Женщина, кричащая от горя, попала на видео.