Автобус с детьми перевернулся в Хабаровском крае, 14 человек доставлены в больницы

Серьёзное ДТП произошло 6 июня в Хабаровском крае. По данным Госавтоинспекции, на улице Молодёжной в селе Воронежское-2 Хабаровского района опрокинулся автобус с детьми, ехавшими на экскурсию в зоосад «Приамурский».

В салоне ехали 30 детей. С места происшествия, по уточнённым данным, в больницы доставлены 12 детей и двое взрослых. Пострадавшие пройдут обследование, люди жалуются на ушибы.

На месте происшествия находятся сотрудники Госавтоинспекции.

Фото: t.me/gibdd27