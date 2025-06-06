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Фото: t.me/gibdd27
Новости России

Автобус с детьми перевернулся в Хабаровском крае, 14 человек доставлены в больницы

Алексей Самохин

Серьёзное ДТП произошло 6 июня в Хабаровском крае. По данным Госавтоинспекции, на улице Молодёжной в селе Воронежское-2 Хабаровского района опрокинулся автобус с детьми, ехавшими на экскурсию в зоосад «Приамурский». 

В салоне ехали 30 детей. С места происшествия, по уточнённым данным, в больницы доставлены 12 детей и двое взрослых. Пострадавшие пройдут обследование, люди жалуются на ушибы. 

На месте происшествия находятся сотрудники Госавтоинспекции.

Автобус с детьми перевернулся в Хабаровском крае, 14 человек доставлены в больницы По предварительной информации, у автобуса отказали тормоза. 
Автобус с детьми перевернулся в Хабаровском крае, 14 человек доставлены в больницы По предварительной информации, у автобуса отказали тормоза. 

Фото: t.me/gibdd27

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