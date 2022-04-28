Авто.ру составил рейтинг самых беспроблемных подержанных моделей

Аналитики Авто.ру изучили объявления за 2022 год, которые содержат оценку ПроАвто, — это показатель «здоровья» конкретного автомобиля на основе его истории и текущего состояния, — и составили рейтинг самых беспроблемных моделей. Такие машины чаще других встречаются в продаже в хорошем состоянии. В числе лидеров, по итогам исследования, преимущественно корейские кроссоверы: Kia Seltos, Hyundai Creta, SsangYong Actyon.

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Исследование показало, что выбирая автомобиль не старше 5 лет на Авто.ру, достаточно просто найти автомобиль с хорошей оценкой. В топе самых «здоровых» — Kia Seltos, Land Rover Defender, и даже Lada Niva. Также в десятку лучших попали китайские внедорожники — Haval F7, Chery Tiggo 4 и Tiggo 7 Pro. Максимально близко к топ-10 оказались Geely Coolray, Kia Carnival, Haval F7x, Mercedes-benz G-Класс, Porsche 911, Renault Arkana.

В целом большинство автомобилей до 5 лет в перепродаже оцениваются в 81 балл и больше. Даже те машины, что не попали в десятку, это Hyundai Santa Fe, Kia Soul, Mitsubishi Outlander, Skoda Kodiaq — имеют высокую оценку: 98 машин из ста достойны внимания.

Премиальные модели в хорошем состоянии встречаются также часто: например, BMW 5 серии или Mercedes-Benz E-Класса — 86 машин из ста предложений.

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Среди моделей от 6 до 10 лет популярные массовые кроссоверы часто имеют высокую оценку. Лидеры — Hyundai Creta и Renault Kaptur (9 хороших машин из 10). Стоит обратить внимание также на Hyundai Tucson и Kia Soul (по 76% хороших авто в общей доле), Nissan Qashqai и X-Trail, Renault Duster, Toyota Rav4 (по 70%).

Если выбирать из премиальных моделей, то проще всего найти хороший автомобиль среди BMW X4, Lexus NX, Mercedes-Benz GLC и GLE, Porsche Macan: 7-8 из 10 предложений с этими кроссоверами — в хорошем состоянии.

Редко в возрасте 6-10 лет встречаются китайские автомобили, которые сохранились в отличном состоянии: Geely MK и MK Cross — меньше 15% предложений, Chery Bonus — 16%, Geely Emgrand — 18%, Lifan Solano — 21%. Среди моделей не китайских брендов — Daewoo Matiz и Nexia (17% и 24% соответственно), Great Wall Hover H5 (20%), Volkswagen Passat CC (22%).

Выбор автомобилей 2011-2007 годов выпуска, которые встречаются в хорошем состоянии, достаточно велик. Самый широкий «ассортимент» — у любителей вседорожников. Стоит обратить внимание на Jeep Grand Cherokee, Infiniti QX56, SsangYong Actyon, Toyota Land Cruiser, Volkswagen Touareg, а если нужны модели поменьше, то это Honda Pilot, Land Rover Discovery и Range Rover, Renault Koleos: в 90% случаев (или чаще) встречаются неплохие варианты.

Заметно реже (60-70%) в продаже встречаются «здоровые» Lada «десятого» семейства, «Самара-2» и Priora, BMW 6 серии, Hyundai Solaris, Nissan Tiida, Renault Logan и Sandero, Suzuki SX4.

Среди машин в возрасте старше 16 лет в рейтинге «здоровых» преимущественно японские модели, чуть меньше корейских. В топе Nissan Murano, Nissan Micra, Suzuki Liana, Suzuki Grand Vitara.

Среди наиболее доступных предложений (в числе лидеров рейтинга) — Chevrolet Aveo и Niva, Ford Fiesta, Hyundai Getz. Кроме того, в хорошем состоянии доступны немало популярных среднеразмерных вседорожников, например, Honda CR-V, Hyundai Tucson, Nissan X-Trail, Kia Sportage, Toyota RAV4.

Хорошие премиальные модели в этом возрасте встречаются редко, но все же есть. Например, Infiniti FX и Lexus RX (по 90% хороших машин). Достойны внимания также Audi A4, Volvo XC90 (88%) S40 и S60 (по 83%). Осторожнее нужно быть при выборе флагманских (15-20 лет назад) моделей: Audi A8, BMW 5 и 7 серий, а также X5, Mercedes-Benz E- и S-Класса — они в хорошем состоянии встречаются в двух случаях из трёх.

Как считали:

Популярным подержанным автомобилям, которые продаются на Авто.ру, присваиваются баллы. Чем их больше, тем выше вероятность, что этот автомобиль — «здоровый»: в очень хорошем (81 — 100 баллов) или хорошем (61 — 80 баллов) состоянии. Вот некоторые факторы, которые влияют на оценку: возраст и пробег, количество владельцев, наличие в истории машины сведений о ДТП и их «серьёзность», наличие ограничений на регистрационные действия или другие юридические ограничения.